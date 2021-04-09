Можно ли привиться разными вакцинами
«На самом деле надо вакцинироваться только одной вакциной. Основная цель всех вакцин состоит в том, чтобы выработать иммунитет на S белок вируса, это самый коварный белок, который вызывает тяжелые течения коронавирусной инфекции и приводит к тяжелым осложнениям. Все вакцины, которые выпускаются: это векторные вакцины - в составе содержат S белок, инактивированные вакцинации тоже содержат S белок. То есть, самое главное, чтобы в организме выработались антитела на данный белок. Нет необходимости вакцинироваться несколькими вакцинами», - сказала она.
Бахыт Кошерова заявила, что на сегодня проводится исследование.
«Касательно российской вакцины, уже есть исследования, что вырабатывается антитела и продолжительность циркуляции антител на сегодня не менее 6 месяцев. Но исследование продолжается. Это в дальнейшем может быть пролонгировано до одного года, может быть и более того. Времени еще мало прошло, чтобы уверенно и четко сказать, что после вакцинации иммунитет, антитела сохраняются в течение 1, 2 и более лет. Подождем, так как исследования еще идут, и надеемся, что мы получим определенные результаты», - добавила она.
Она привела в пример вакцинацию против дифтерии.
«Один раз вакцинируемся и этот иммунитет у нас сохраняется в течение 10 лет. Но для того, чтобы прийти к этому результату, было проведено очень много исследований на разных пациентов, на разных лицах с различными заболеваниями и состояниями в различных возрастных группах. Поэтому еще времени мало прошло, чтобы дать однозначный ответ. Но однозначно надо вакцинировать только одной вакцинной», - заключила спикер.