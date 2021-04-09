НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли привиться разными вакцинами, объяснила профессор, доктор медицинских наук, проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», внештатный инфекционист МЗ РК Бахыт Кошерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле надо вакцинироваться только одной вакциной. Основная цель всех вакцин состоит в том, чтобы выработать иммунитет на S белок вируса, это самый коварный белок, который вызывает тяжелые течения коронавирусной инфекции и приводит к тяжелым осложнениям. Все вакцины, которые выпускаются: это векторные вакцины - в составе содержат S белок, инактивированные вакцинации тоже содержат S белок. То есть, самое главное, чтобы в организме выработались антитела на данный белок. Нет необходимости вакцинироваться несколькими вакцинами», - сказала она.

Бахыт Кошерова заявила, что на сегодня проводится исследование.

«Касательно российской вакцины, уже есть исследования, что вырабатывается антитела и продолжительность циркуляции антител на сегодня не менее 6 месяцев. Но исследование продолжается. Это в дальнейшем может быть пролонгировано до одного года, может быть и более того. Времени еще мало прошло, чтобы уверенно и четко сказать, что после вакцинации иммунитет, антитела сохраняются в течение 1, 2 и более лет. Подождем, так как исследования еще идут, и надеемся, что мы получим определенные результаты», - добавила она.

Она привела в пример вакцинацию против дифтерии.

«Один раз вакцинируемся и этот иммунитет у нас сохраняется в течение 10 лет. Но для того, чтобы прийти к этому результату, было проведено очень много исследований на разных пациентов, на разных лицах с различными заболеваниями и состояниями в различных возрастных группах. Поэтому еще времени мало прошло, чтобы дать однозначный ответ. Но однозначно надо вакцинировать только одной вакцинной», - заключила спикер.