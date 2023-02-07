Можно ли перепродать купленный по льготному автокредитованию автомобиль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров прокомментировал возможность перепродажи купленного в рамках льготного автокредитования автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перепродать невозможно, потому что есть ИИН и есть ФИО, и только этот человек сможет получить в дилерском центре сет на оплату и кредит в банке. Другой человек не может за него прийти и получить, потому что все эти данные контролируются, и банки делают отметку – получил он кредит или нет. Мы все это контролируем. Люди пошли в салоны и банки, и уже есть первые одобрения и первые счета на оплату», - сказал Ринат Гаппаров в кулуарах Правительства.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию. В Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программе.