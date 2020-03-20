Можно ли передавать вещи, лекарства через блокпосты Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Можно ли будет передать документы или другую необходимую вещь, если их привезут к блокпосту, ответил начальник управления административной полиции департамента полиции Алматы Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда я сам там находился, ко мне подходил 60-летний мужчина. Он сказал, что его 80-летняя мама лежит в Талгарском районе. Попросил разрешение передать лекарства ей, так как в аптеках таких нет. Мы в такие моменты, конечно, относимся с пониманием и разрешаем. Наши сотрудники передадут», - сказал он.

Он также добавил, что через блокпост можно перевезти детей, которые остались в за пределами города по тем или иным причинам.

«И не только детей. Вот, например, сейчас людей выписывают из больницы, но они проживают в Алматинской области. Таких граждан после проверки выпускают. То есть, конкретных 100-процентных заградительных мер мы не применяем. К каждому человеку относимся с понимаем, к его проблеме, к сути его перехода через наши блокпосты. Никаких жестких мер нет», - отметил Мураталиев.

Но при этом, начальник УАП добавил, что с 22 марта будут приняты жесткие ограничения и въезд и выезд в город не будет разрешаться.

На сегодня в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.