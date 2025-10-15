Может ли упасть цена на жилье в Казахстане

— Повышение базовой ставки означает, что стоимость денег между банками выросла. То есть, если речь идёт об ипотеке или кредите, процентные ставки по ним также увеличиваются. Это снижает спрос на ипотеку и уменьшает риски для банков, — объяснила Алмажан Кенжегулкызы.

По её словам, этот процесс также влияет на рост процентных ставок по депозитам и кредитам.

— Банки не смогут поднять ставки сразу. Они будут наблюдать за рынком и постепенно повышать их. Бояться этого сильно не стоит. Всё зависит от уровня инфляции в стране, — сказала она.

Таким образом, по словам эксперта, в ближайшее время купить жильё станет сложнее. Так как вместе с процентной ставкой вырастут и ежемесячные платежи. Соответственно, спрос на жильё может снизиться.

— Доступность ипотечных кредитов снизится. Из-за роста ежемесячных выплат могут возникнуть дополнительные трудности. Основная проблема — это подтверждение дохода перед банком. Сейчас расходы у людей растут, а уровень заработной платы остаётся прежним. Но при этом не стоит паниковать, — отметила она.

По словам специалиста, тем, у кого есть первоначальный взнос, волноваться не стоит. При правильном управлении финансовой стабильностью можно подать заявку на получение определенного кредита.

Напомним, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п. п.