Может ли коронавирус вызвать внезапный инсульт, ответил врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 29 октября во всем мире отмечается день борьбы с инсультом. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Заведующий инсультным отделением Центральной городской клинической больницы Алматы Азиз Исмаилов корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал, чем опасен инсульт и может ли вызвать коронавирус внезапный инсульт.

- Азиз Карипович, расскажите, пожалуйста, об инсульте, чем он опасен?

- Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидизации, оказывает существенное отрицательное влияние на медицинские и социально-экономические показатели состояния общества. Инсульт обычно рассматривают как неврологическую проблему, на самом же деле неврологи ответственны лишь за лечение и реабилитацию больных в остром периоде состоявшегося инсульта. В силу понятных биологически ограниченных возможностей реального воздействия на необратимые повреждения мозга роль этого этапа борьбы с инсультом не велика. Даже применение единственного по существу метода лечения ишемического инсульта - тромболизиса - лишь немного улучшает статические показатели.

- Коронавирус может вызвать внезапный инсульт?

- Да, может! Больше доказательств того, что инфекция COVID-19 вызывает свертываемость крови необычными способами и инсульт может быть следствием этого процесса. Кроме того, исследования медиков из университета медицины и науки о здоровье Ирландии, проведенные совместно с коллегами из Англии, Германии и Австралии, показали, что именно повышенная свертываемость крови вызывает постковидный синдром. Судя по анализам, маркеры свертываемости крови у перенесших COVID -19 еще долго остаются на высоком уровне, хотя признаков воспаления уже нет.

- Чем опасен новый коронавирус для людей, склонных к инсультам?

- Одно из осложнений коронавируса – тромбообразование. У людей, у которых COVID-19 протекает в средней или тяжелой форме, риск возникновения тромбов в легких или головном мозге значительно выше, поэтому они больше подвержены инсультам. Тромб закупоривает кровеносный сосуд, питающий участок головного мозга, к которому перестает поступать кровь, в результате он погибает. Таким образом, возникает ишемический инсульт. То есть, коронавирус может спровоцировать инсульты у тех людей, которые к ним склонны.

- Как проходит реабилитация пациентов, перенесших инсульт в сочетании с новой короновирусной инфекцией?

- Начальный этап реабилитации осуществляет мультидисциплинарная бригада, которая состоит из инструкторов ЛФК, логопеда, который занимается коррекцией дисфагии (расстройства акта глотания) и речевых нарушений, нейропсихолога и физиотерапевтов. Координируют всю эту работу врачи-неврологи. По сути, это стандартный набор специалистов, как и в реабилитационном центре. Инструкторы ЛФК в том числе занимаются с пациентами, используя специальные тренажеры. Для пациентов со слабостью в конечностях у нас есть стенд для развития мелкой моторики. Для улучшения функции ходьбы – специальная лесенка, а в зале ЛФК – ручной и ножной велосипеды. Реабилитация каждого пациента выстраивается индивидуально в зависимости от сопутствующих заболеваний. Ведь наша основная задача заключается все-таки в том, чтобы установить генез инсульта и скорректировать сопутствующие заболевания.

- Назовите более эффективные медицинские методы борьбы с инсультом?

- Значительно более эффективными медицинскими методами борьбы с инсультом являются первичная и вторичная профилактика, образовательная работа с населением. А это уже требует больших и систематических организационных усилий и финансовых вложений. Профилактика и лечение любого заболевания должны включать стандартизацию и индивидуализацию. Инсульт представляет собой вторую-третью по частоте причину смертности среди населения и ведущую причину инвалидности. Ежегодно в мире регистрируется примерно 2400 инсультов и 500 транзиторных ишемических атак на 1 миллион населения в год. С 2002 года смерть от цереброваскулярных заболеваний занимает второе место по частоте среди общей смертности населения и это сохранится до 2030 года.

В течении последних 40 лет заболеваемость инсультом и смертность от него несколько снизилась в странах Западной Европы, Северной Америки и Японии, при этом увеличился средний возраст, при котором развивается первый инсульт, что связывается с уменьшением факторов риска инсульта. Например, в Великобритании частота инсульта в пожилом возрасте уменьшилась на 40% в связи с улучшением мер профилактики и снижением факторов риска инсульта.

В нашей стране заболеваемость инсультом и смертность от него остаются одними из самых высоких в мире, что во многом может быть связано с высокой частотой таких факторов риска инсульта, как курение и злоупотребление алкоголем. Для снижения заболеваемости инсультом и смертности от него в нашей стране необходимы: развитие системы первичной профилактики (на основе как популяционных стратегий, так и стратегии высокого риска), совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с нарушением мозгового кровообращения, внедрение индивидуализированной комплексной программы вторичной профилактики повторного инсульта.

- Спасибо!