Может ли хозяин квартиры войти в нее без разрешения арендатора

Сдавая в аренду квартиру, собственник на время передает жильцу не только квадратные метры, но и право решать, кому открывать дверь. Однако многое зависит от условий договора и причины, по которой владельцу понадобилось попасть внутрь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подобные конфликты всегда начинаются из-за того, что в дом могут попасть сразу несколько человек. Жилец замечает, что в его отсутствие передвинули вещи, узнает от соседей о визите хозяина или встречает на пороге риелтора с будущими арендаторами. Владелец обычно ссылается на право собственности, забывая, что после передачи квартиры внаем она, оставаясь его имуществом, становится домом другого человека.

Своя квартира – это не всегда открытая дверь

Вместе с ключами собственник передает не только стены и мебель. По статье 540 Гражданского кодекса наниматель получает квартиру во временное владение и пользование. Хозяин сохраняет право распоряжаться недвижимостью и требовать бережного отношения к ней, однако пользоваться жильем в пределах договора начинает уже наниматель.

Отсюда и его право закрыть дверь даже перед собственником. Статья 28 Конституции провозглашает жилище неприкосновенным и допускает проникновение лишь в случаях и порядке, установленных законом. Статья 146 Гражданского кодекса, в свою очередь, позволяет человеку пресекать попытки вторжения помимо его воли.

То есть, право на неприкосновенность жилища распространяется не только на собственника квартиры. Статья 149 Уголовного кодекса говорит о незаконном вторжении против воли проживающего в жилище лица. Поэтому законный наниматель вправе не впускать даже хозяина, если визит не согласован и для него нет другого правового основания.

За такое деяние предусмотрены штраф до 200 МРП (865 000 теңге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 50 суток. При ночном вторжении, насилии, угрозах, незаконном обыске или выселении ответственность строже. Но наличие состава с учетом договора, согласия и всех обстоятельств определяют полиция и суд.

Что на самом деле позволяет запасной ключ

Хранить дубликат хозяину не запрещено, однако использовать его можно не по одному лишь желанию владельца. Сторонам следует заранее решить, остается ли у собственника комплект и в каких случаях он вправе открыть им дверь.

Как оказалось, общепринятые правила «предупредить за 24 часа» или «осматривать раз в месяц», к которым так привыкли многие арендаторы по всей стране, по факту являются мифом и в казахстанских законах никак не прописаны. Статья 23 Закона «О жилищных отношениях» относит условия проживания к вопросам, регулируемым договором. Поэтому частоту проверок, срок уведомления и допустимое время стороны всегда устанавливают сами.

Даже понятные хозяйские заботы не дают права входить без согласования. Проверить мебель, снять показания счетчика, забрать плату, провести мастера или показать квартиру покупателю можно в назначенное время. Причем сообщение о предстоящем визите не всегда равнозначно разрешению. Например, если договор не допускает доступ после одностороннего уведомления, время придется согласовать.

Обязанности есть и у жильца. Когда право на плановый осмотр записано в договоре, постоянно срывать встречи нельзя. Но ответом на такое нарушение должны стать требование исполнить соглашение или его расторжение, а не тайный визит с запасным ключом.

Когда предупреждать некогда

Из общего правила есть понятное исключение – непосредственная опасность. При пожаре, запахе газа или серьезной протечке промедление угрожает людям и имуществу. Статья 34 Уголовного кодекса допускает действия в состоянии крайней необходимости, если устранить угрозу иначе нельзя и пределы необходимости не превышены.

В такой ситуации разумнее входить вместе с аварийной службой, представителем ОСИ или управляющей компании, а при необходимости и с полицией. Причину вскрытия и состояние помещения следует зафиксировать, а жильца как можно скорее уведомить. Это подтвердит, что хозяин останавливал аварию, а не осматривал шкафы.

Задержка оплаты, пропущенные звонки или подозрение, что человек съехал, чрезвычайными обстоятельствами не считаются. Более того, статья 24 Закона «О жилищных отношениях» разрешает нанимателю отсутствовать до шести месяцев, если договором не предусмотрено иное. Поэтому, одного молчания в мессенджерах или неоткрытой двери будет недостаточно, чтобы объявить квартиру покинутой. Разумеется, сдать ее другому человеку в это время тоже нельзя.

Долг не превращает хозяина в судебного исполнителя

Неуплата и порча имущества могут стать поводом для досрочного расторжения найма, но не для самовольного выселения. Если после прекращения договора человек не выехал, статья 24 Закона «О жилищных отношениях» позволяет выселить его на основании решения суда. Бессрочный договор собственник вправе прекратить, предупредив нанимателя не менее чем за три месяца.

В нашей стране нередко такую проблему привыкли решать силой и радикально, но эти знакомые многим не понаслышке методы работы с арендаторами вообще-то являются нарушением закона. Независимо от того, что натворил жилец, менять замок, выносить его вещи в подъезд или отключать от коммунальных услуг нельзя. Конституция связывает выселение с решением суда, а статья 149 УК отдельно упоминает незаконное выселение. При этом импульсивно выставленные за порог вещи могут забрать или повредить прохожие, и в таком случае пострадавший жилец может потребоваться возместить ущерб по статье 917 Гражданского кодекса.

Если договор остался на словах

Наем квартиры, в которой не живет собственник, должен оформляться письменно. Это требуют статья 24 Закона «О жилищных отношениях» и статья 601 Гражданского кодекса. Но даже отсутствие документа все еще не разрешает хозяину входить без спроса, а лишь осложняет обеим сторонам защиту своих интересов.

При споре придется подтверждать условия передачи жилья. Статья 153 Гражданского кодекса не позволяет доказывать совершение и содержание сделки свидетельскими показаниями, но допускает письменные и другие доказательства. Пригодятся переписка, банковские переводы, расписки, объявление, акт передачи, фотографии при заселении и сообщения о ключах.

Можно ли поменять замок

Универсального разрешения нанимателю менять личинку в законе нет. Ответ следует искать в договоре – там может быть запрет, требование передать аварийный ключ или право установить свой цилиндр.

Если вопрос пропустили, безопаснее письменно согласовать замену, не повредить дверь и сохранить старую личинку, чтобы при выезде вернуть все в исходное состояние. При этом безусловного права на новый ключ у хозяина нет – такая обязанность тоже должна следовать из договора.

Что делать после незваного визита

Сначала стоит письменно сообщить владельцу, что вход без согласования недопустим, и предложить порядок осмотров. Если хозяин входит прямо сейчас, угрожает или отказывается уходить, следует звонить по номеру 102 и не пытаться решить конфликт силой.

Для обращения пригодятся сообщения, записи домофона и камер, фотографии, дата и время случившегося. При пропаже вещей нужны их перечень и подтверждения стоимости. В заявлении можно просить дать действиям оценку по статье 149 УК, однако помните, что наличие состава преступления определят именно правоохранительные органы и суд. Ущерб при наличии оснований взыскивается отдельно.

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