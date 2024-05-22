«Мой Алтай»: сериал помог заработать на туристах 25 млрд тенге за десять дней 

Сериал «Менің Алтайым» (Мой Алтай) о жизни китайских казахов среди живописной природы, дал новый импульс развитию местного туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Altxw.com, после показа фильма туристы начали активно приезжать в район Буыршын и Каба, где снимали сериал «Мой Алтай».

По данным статистики, с 7 по 17 мая район Буыршын принял 445,5 тыс. туристов (+68,04%), доходы в сфере туризма составили 402 млн (24,666 млрд тенге) юаней (+64,15%).

А в районе Каба уже два месяца (май и июнь) в отелях нет свободных мест.

Следует отметить, что в 2020 году песня «Көк тоғайдағы шопан әні» завоевала популярность в Китае, и в район Коктогай также устремилось множество китайских туристов.

Фото: кадр из видео

Напомним, что показ 8-серийного сериала «Мой Алтай» начался 7 мая на канале Центрального телевидения Китая CCTV-1 и в первый же день сериал стал лидером рейтинга.

Также за первые два дня сериал на китайской онлайн-видеоплатформе посмотрели более 10 миллионов человек.

Телесериал снят по мотивам произведений писателя Ли Чжуаня. Главные роли исполняют известные китайские актеры Ма Или и Чжоу Иран, а также этнические казахи из Синьцзяна.