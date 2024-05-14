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    17:42, 14 Май 2024 | GMT +6

    Сериал «Мой Алтай» о жизни казахов в Китае лидирует в рейтинге телеканала CCTV-1 в КНР

    Сериал «Мой Алтай» о жизни казахов в Китае лидирует в рейтинге телеканала CCTV-1 в КНР
    Фото: movie.douban.com

    Восьмисерийный телесериал «Мой Алтай» о жизни казахов в Китае назван самым популярным на телеканале CCTV-1 Китайского Центрального Телевидения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на сайт Рeople.com.

    Как сообщает сайт, телесериал вышел на первое место в первый же день показа.

    Количество просмотров в первые два дня показа на китайской видеоплатформе превысило 10 миллионов. В китайских социальных сетях TikTok и Вейбо самым частым стал поиск по словам «Мой Алтай».

    Сайт Zhihu.com сообщил, что сериал «Мой Алтай» стал причиной большого наплыва китайцев в Синь-Цзян. На сегодняшний день число приезжающих на красивые места, где снимался сериал, возросло, увеличилось количество заказов в местных гостиницах.

    Телесериал «Мой Алтай» снят по роману писателя Ли Жюуан, опубликованному в 2010 году. В нем описаны события, пережитые писателем вместе с его матерью в казахском ауле, расположенном в Алтайском регионе, красивая природа и жизнь казахов.

    В главных ролях снялись известные китайские актеры Ма Йили и Чжоу Иран, а также казахи из Синьцзяна Алма и Кайрат.

    Теги:
    Культура Казахстан Китай Новости кино Мировые новости
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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