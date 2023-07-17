Мост через реку Есентай в Алматы откроют в сентябре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев поручил до сентября завершить расширение моста по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что в 2020 году состояние сооружения было признано предаварийным. Выявленные экспертным обследованием дефекты, влияли на грузоподъемность и безопасность моста.

«В рамках ремонтных работ будет усилен ригель, обновлены плиты пролетного строения, заменены 96 балок, а также будет уложено асфальтобетонное покрытие. Работы по реконструкции проходят в три этапа. Сейчас ведется второй этап работ. Движение на мосту открывается поэтапно: на сегодня проведены работы и открыто движение на мосту с южной стороны участка», - проинформировали в пресс-службе акимата.

Учитывая, что осенью начнется очередной учебный год и будет увеличен транспортный поток, строительные бригады работают в две смены. Это позволит завершить работы по реконструкции моста до конца августа, то есть раньше нормативного срока в два раза. При этом работы ведутся при полном соблюдении строительных норм и правил безопасности.

«Важным результатом реконструкции станет расширение моста посредством увеличения количества транспортных полос с 6 текущих до 8, по четыре полосы движения в каждом направлении. Это стало возможным благодаря переносу велопешеходного моста с основного транспортного в отдельные сооружения. Также будут установлены пандусы для людей с особыми потребностями», - сообщили в акимате.

Ерболат Досаев поручил запустить транспортный мост с 1 сентября, а работы по строительству пешеходных мостов завершить до середины октября. Кроме того, глава города дал ряд поручений по благоустройству прилежащей территории для комфорта горожан, обозначив дату завершение - до февраля следующего года.

Ремонт моста начался 6 июня.

Ранее Ерболат Досаев объяснил, почему там работы не ведутся в ночное время. По его словам, это может повлиять на качество работы.