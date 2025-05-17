Москва и Киев подводят итоги переговоров в Стамбуле: диалог будет продолжен

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена достигнутыми на встрече результатами и приняла к сведению инициативу Киева о прямых переговорах на уровне президентов. Он также сообщил, что стороны начали подготовку детальных позиций по условиям прекращения огня. Важным практическим шагом станет согласованный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», который может состояться в ближайшее время.

Фото: Anadolu Ajansı

Параллельно с завершением переговоров президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, где подчеркнул, что главным приоритетом Киева остается «полное, безусловное и честное прекращение огня». Зеленский призвал Россию предоставить своей делегации реальные полномочия и указал, что минимум, которого стороны должны достичь в Стамбуле, — это начало пути к прекращению войны.

Фото: Anadolu Ajansı

Среди конкретных шагов, способных восстановить хотя бы минимальный уровень доверия, украинский лидер назвал «освобождение пленных, возвращение похищенных детей и гражданских заложников». Зеленский также отметил необходимость четко определить, какие вопросы требуют решения на уровне глав государств, а не делегаций.

Стамбульская встреча не принесла прорыва, но продемонстрировала готовность сторон к дальнейшему обсуждению и конкретным действиям — как гуманитарного, так и политического характера.

Ранее мы писали о том, что в Стамбуле завершилась встреча делегаций России и Украины, длившаяся около двух часов. Глава МИД ТР Хакан Фидан на вначале переговоров заявил, что выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — остается за сторонами.