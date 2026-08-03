Мощное землетрясение в Японии: 38 погибших, тысячи эвакуированы

Число жертв мощного землетрясения магнитудой 7,1 в японской префектуре Кумамото увеличилось до 38 человек, тысячи жителей остаются в эвакуационных центрах, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом сообщает государственный телеканал NHK со ссылкой на администрацию префектуры.

По последним данным, 13 человек, которых спасатели извлекли из-под завалов, находятся в тяжелом состоянии. Стихия повредила около 4,6 тысячи зданий, включая жилые дома, коммерческие объекты и производственные помещения.

Без водоснабжения остаются около 46 тысяч домохозяйств и предприятий. В 206 эвакуационных центрах сейчас размещены примерно 8,5 тысячи человек. В наиболее пострадавших районах Уки и Хикава, где находился эпицентр подземных толчков, для жителей установили мобильные туалеты и душевые.

Местные власти также предупредили о сильной жаре — температура воздуха достигает 38 градусов. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности из-за высокого риска теплового удара.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, посетившая регион спустя шесть дней после землетрясения, встретилась с эвакуированными жителями. Она прибыла в пострадавшую зону на вертолете Сил самообороны, осмотрела с воздуха разрушенный торговый центр Aeon и фабрику Nippon Paper, где обрушилась дымовая труба.

После поездки, обращаясь к журналистам, Такаичи сообщила, что планируется объявить землетрясение «крупным стихийным бедствием» и выделить из бюджета центрального правительства 20 млрд иен (около 69,4 млрд теңге) на ликвидацию последствий бедствия.

Главный секретарь кабинета министров Кихара Минору также заявил на пресс-конференции, что их цель — «оценить масштабы ущерба и ситуацию с эвакуацией», добавив, что власти «ускорят оказание помощи» пострадавшему региону.

Для Японии подобные стихийные бедствия не редкость. Страна расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одного из самых сейсмически активных регионов мира. Во время землетрясения в префектуре Кумамото в апреле 2016 года погибли 277 человек.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Напомним, 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Ранее число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 35 человек.