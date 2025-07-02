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    15:51, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Мощный взрыв произошел на складе фейерверков в Калифорнии

    В Калифорнии загорелся и взорвался склад, на котором хранились фейерверки, взрывы пиротехники привели к пожару в округе Йоло, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Мощный взрыв произошел на складе фейерверков в Калифорнии
    Фото: cbsnews.com

    Крупное возгорание на складе привело к возникновению нескольких пожаров общей площадью около 80 акров (32 га), сообщает CBS News.

    Власти округа Йоло объявили обязательную эвакуацию на участке длиной в одну милю из-за распространения огня, в зону которой попали несколько строений небольшого сельского городка Эспарто, с населением около 3 тысяч человек.

    Местные жители сообщили, что окна в их домах дребезжали как минимум от двух отдельных взрывов. Некоторые описывали, что их дома тряслись, как во время землетрясения, а взрывы раздавались, казалось, каждые пять минут.

    Почти 2200 клиентов компании «Pacific Gas and Electric» остались без электричества из-за инцидента.

    Причина взрыва неизвестна.

    Ранее сообщалось о лесных пожарах в Турции и Измире.

    Теги:
    Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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