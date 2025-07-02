Мощный взрыв произошел на складе фейерверков в Калифорнии

Крупное возгорание на складе привело к возникновению нескольких пожаров общей площадью около 80 акров (32 га), сообщает CBS News.

Власти округа Йоло объявили обязательную эвакуацию на участке длиной в одну милю из-за распространения огня, в зону которой попали несколько строений небольшого сельского городка Эспарто, с населением около 3 тысяч человек.

Местные жители сообщили, что окна в их домах дребезжали как минимум от двух отдельных взрывов. Некоторые описывали, что их дома тряслись, как во время землетрясения, а взрывы раздавались, казалось, каждые пять минут.

Почти 2200 клиентов компании «Pacific Gas and Electric» остались без электричества из-за инцидента.

Причина взрыва неизвестна.

Ранее сообщалось о лесных пожарах в Турции и Измире.