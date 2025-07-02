Мощный взрыв произошел на складе фейерверков в Калифорнии
В Калифорнии загорелся и взорвался склад, на котором хранились фейерверки, взрывы пиротехники привели к пожару в округе Йоло, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
Крупное возгорание на складе привело к возникновению нескольких пожаров общей площадью около 80 акров (32 га), сообщает CBS News.
Власти округа Йоло объявили обязательную эвакуацию на участке длиной в одну милю из-за распространения огня, в зону которой попали несколько строений небольшого сельского городка Эспарто, с населением около 3 тысяч человек.
Местные жители сообщили, что окна в их домах дребезжали как минимум от двух отдельных взрывов. Некоторые описывали, что их дома тряслись, как во время землетрясения, а взрывы раздавались, казалось, каждые пять минут.
Почти 2200 клиентов компании «Pacific Gas and Electric» остались без электричества из-за инцидента.
Причина взрыва неизвестна.