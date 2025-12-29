Мошенников осудили по делу о незаконной добыче драгоценных металлов в ВКО

Напомним, в сентябре 2025 года пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке «Кенкарын» Самарского района с самовольным изменением русла реки Құлынжон.



В результате их действий экологический ущерб превысил 54 млн тенге.





— Воспользовавшись данными обстоятельствами, злоумышленники убедили одного из подозреваемых передать им 10 000 долларов США за оказание содействия в изменении меры пресечения с содержания под стражей на менее строгую. Принятыми мерами указанные лица задержаны при получении денег, — пояснили в департаменте АФМ по ВКО.



Приговором суда им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.