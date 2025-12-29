РУ
    Мошенников осудили по делу о незаконной добыче драгоценных металлов в ВКО

    Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту мошенничества в отношении двух граждан, которые разработали схему получения денежных средств от недропользователей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовомому мониторингу.

    Мошенников осудили по делу о незаконной добыче драгоценных металлов в ВКО
    Скрин из видео

    Напомним, в сентябре 2025 года пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке «Кенкарын» Самарского района с самовольным изменением русла реки Құлынжон.

    В результате их действий экологический ущерб превысил 54 млн тенге.

    — Воспользовавшись данными обстоятельствами, злоумышленники убедили одного из подозреваемых передать им 10 000 долларов США за оказание содействия в изменении меры пресечения с содержания под стражей на менее строгую. Принятыми мерами указанные лица задержаны при получении денег, — пояснили в департаменте АФМ по ВКО.


    Приговором суда им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

