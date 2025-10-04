РУ
    23:40, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мошенники предлагали платное сопровождение при поступлении на «Болашак»

    АО «Центр международных программ» предупреждает о случаях мошенничества, передает агентство Kazinform.

    Болашак
    Фото: Корпоративный фонд "Болашақ"

    - В последнее время неизвестные лица представляются сотрудниками Центра и просят перевести деньги либо предлагают платные услуги «сопровождения» при поступлении на программы «Болашак» и «Научные стажировки», - сообщили подробности в ЦМП.

    В Центре отметили,что все услуги предоставляются исключительно его сотрудниками и всегда на безвозмездной основе. Сотрудники Центра используют корпоративные адреса электронной почты с доменом @bolashak.gov.kz.

    Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах:
    — сайт bolashak.gov.kz
    — Instagram @bolashak.cip
    — Telegram-канал BOLASHAK NEWS

    Ранее сообщалось, что количество стипендий «Болашак» сократят в Казахстане.

