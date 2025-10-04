Мошенники предлагали платное сопровождение при поступлении на «Болашак»

- В последнее время неизвестные лица представляются сотрудниками Центра и просят перевести деньги либо предлагают платные услуги «сопровождения» при поступлении на программы «Болашак» и «Научные стажировки», - сообщили подробности в ЦМП.

В Центре отметили,что все услуги предоставляются исключительно его сотрудниками и всегда на безвозмездной основе. Сотрудники Центра используют корпоративные адреса электронной почты с доменом @bolashak.gov.kz.

Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах:

— сайт bolashak.gov.kz

— Instagram @bolashak.cip

— Telegram-канал BOLASHAK NEWS

