Мошенники предлагали платное сопровождение при поступлении на «Болашак»
АО «Центр международных программ» предупреждает о случаях мошенничества, передает агентство Kazinform.
- В последнее время неизвестные лица представляются сотрудниками Центра и просят перевести деньги либо предлагают платные услуги «сопровождения» при поступлении на программы «Болашак» и «Научные стажировки», - сообщили подробности в ЦМП.
В Центре отметили,что все услуги предоставляются исключительно его сотрудниками и всегда на безвозмездной основе. Сотрудники Центра используют корпоративные адреса электронной почты с доменом @bolashak.gov.kz.
Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах:
— сайт bolashak.gov.kz
— Instagram @bolashak.cip
— Telegram-канал BOLASHAK NEWS
Ранее сообщалось, что количество стипендий «Болашак» сократят в Казахстане.