телерадиокомплекс президента РК
    19:06, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Количество стипендий «Болашак» сократят в Казахстане

    В Казахстане планируют сократить количество стипендий по международной программе «Болашак». Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    «Болашак»
    Фото: пресс-служба АО «Центр международных программ»

    По его словам, со следующего года в рамках программы «Болашак» в Казахстане будут запускаться split degree программы.

    - Мы мотивируем наши университеты, у которых есть международные партнеры, создавать совместные научные программы PhD и магистратуры. И вот нагрузка огромная идет. К примеру, в Назарбаев Университете будет первая split программа. Они запустили двухгодичную программу магистратуры со знаменитым Лондонским исследовательским университетом SOAS. Год в Лондоне, год в Казахстане. И вот эта вторая часть за счет «Болашак» будет покрываться. Поэтому мы сейчас будем сокращать количество наших стипендий, но давать возможность большему количеству студентов выезжать за счет вот таких партнерств, - пояснил министр в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, в августе в ходе заседания Республиканской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 217 гражданам Казахстана.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
