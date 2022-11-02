Мошенник обманул знакомую на 5 млн тенге под предлогом покупки авто в Туркестанской области

2 Ноября 2022, 14:34

2 Ноября 2022, 14:34

Мошенник обманул знакомую на 5 млн тенге под предлогом покупки авто в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчина обещал знакомой купить авто по низкой цене и взял с нее 5 млн тенге, но потратил деньги на себя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратилась местная жительница. Некий знакомый пообещал ей приобрести автомобиль в Астане по низкой цене и взял с нее 5 000 000 тенге. Однако потерпевшая так и не дождалась ни автомобиля, ни возврата денег. Дело зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообщили в полиции области.

Полицейские установили жителя Шымкента. Он предоставил знакомой ложную информацию, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Абайской области мошенник обманул сельчан на 10 млн тенге. Он скупил 50 голов скота и обещал рассчитаться после реализации. Подозреваемый ездил по районам и закупал скот. Сельчанам денежные средства обещал выплатить в ближайшее время.