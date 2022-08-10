Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Мошенник обещал трудоустроить в органы внутренних дел за 1,5 млн тенге
10 Августа 2022 14:21

Мошенник обещал трудоустроить в органы внутренних дел за 1,5 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области сотрудники полиции раскрыли очередное мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

В Сарыагашское РОП обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой афериста. По его словам, знакомый пообещал трудоустроить его в органы внутренних дел. За это он запросил 1,5 млн тенге. Однако мужчина так и не дождался ни работы, ни возврата денег. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался нигде не работающий местный житель. Его доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


Новости по теме
Мошеннические действия со стороны лабораторий не исключают в РК
Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы
Продвинуть очередь на квартиру обещала мошенница жителям Тараза
Читайте также
Как вкладчикам ликвидируемых банков в РК получить возмещение после истечения срока выплат
Сенатор Нурлан Бекенов встретился с жителями Акмолинской области
Отзывать лицензии у недобросовестных лабораторий начали в РК
Участок дороги по улице Сыганак перекроют в Нур-Султане
День Абая: в алматинском метро прозвучали произведения великого поэта
Сильный запах газа напугал жителей Петропавловска
Мошеннические действия со стороны лабораторий не исключают в РК
Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае
Популярное
1 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
2 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области
3 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
4 Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области
5 Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив