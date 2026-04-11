РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:14, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Мошенничество через онлайн-магазины на 470 млн тенге раскрыли в Костанае

    Женщина оформляла рассрочки и предлагала обмен валюты, после чего присваивала деньги. Ущерб составила 470 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    интернет торговля онлайн
    Фото: freepik.com

    По данным суда, женщина, действуя через зарегистрированное на свое индивидуальное предприятие размещала объявления на площадках «Kaspi Магазин» и «HalykMarket». Она предлагала оформить товары в рассрочку по программам «0-0-12» и «0-0-24», однако изначально не собиралась выполнять обязательства — деньги обналичивала и тратила на личные нужды.

    Кроме того, подсудимая предлагала услуги по обмену валюты по более выгодному курсу, чем в официальных обменных пунктах региона, не имея лицензии. Полученные от клиентов деньги она также присваивала.

    В суде женщина частично признала вину — по девяти эпизодам полностью, однако по одному из эпизодов на сумму свыше 430 млн тенге вину не признала.

    Суд учел смягчающие обстоятельства — раскаяние и наличие малолетних детей. В итоге ей назначено 6,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с запретом заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет. При этом исполнение наказания отсрочено на 5 лет.

    Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

    Почему казахстанцы продолжают терять деньги на мошеннических схемах с инвестициями, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Мошенничество Костанайская область Суды Интернет-мошенничество
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
