Мошенничество через онлайн-магазины на 470 млн тенге раскрыли в Костанае

По данным суда, женщина, действуя через зарегистрированное на свое индивидуальное предприятие размещала объявления на площадках «Kaspi Магазин» и «HalykMarket». Она предлагала оформить товары в рассрочку по программам «0-0-12» и «0-0-24», однако изначально не собиралась выполнять обязательства — деньги обналичивала и тратила на личные нужды.

Кроме того, подсудимая предлагала услуги по обмену валюты по более выгодному курсу, чем в официальных обменных пунктах региона, не имея лицензии. Полученные от клиентов деньги она также присваивала.

В суде женщина частично признала вину — по девяти эпизодам полностью, однако по одному из эпизодов на сумму свыше 430 млн тенге вину не признала.

Суд учел смягчающие обстоятельства — раскаяние и наличие малолетних детей. В итоге ей назначено 6,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с запретом заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет. При этом исполнение наказания отсрочено на 5 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

