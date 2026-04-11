Мошенничество через онлайн-магазины на 470 млн тенге раскрыли в Костанае
Женщина оформляла рассрочки и предлагала обмен валюты, после чего присваивала деньги. Ущерб составила 470 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным суда, женщина, действуя через зарегистрированное на свое индивидуальное предприятие размещала объявления на площадках «Kaspi Магазин» и «HalykMarket». Она предлагала оформить товары в рассрочку по программам «0-0-12» и «0-0-24», однако изначально не собиралась выполнять обязательства — деньги обналичивала и тратила на личные нужды.
Кроме того, подсудимая предлагала услуги по обмену валюты по более выгодному курсу, чем в официальных обменных пунктах региона, не имея лицензии. Полученные от клиентов деньги она также присваивала.
В суде женщина частично признала вину — по девяти эпизодам полностью, однако по одному из эпизодов на сумму свыше 430 млн тенге вину не признала.
Суд учел смягчающие обстоятельства — раскаяние и наличие малолетних детей. В итоге ей назначено 6,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с запретом заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет. При этом исполнение наказания отсрочено на 5 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.
