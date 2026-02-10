Мошенническая схема на 20 млн тенге раскрыли в Алматы

Как сообщили в полиции, злоумышленники действовали по многоступенчатой схеме, в результате которой житель города едва не лишился крупной суммы денежных средств.

Они представлялись медиками, сотрудниками портала электронного правительства и правоохранительных органов и вводили потерпевшего в заблуждение.

Поверив в законность происходящего, потерпевший самостоятельно обналичил крупную сумму денег и передал их курьеру. Осознание того, что он стал жертвой мошенников, пришло лишь после вмешательства полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники киберполиции своевременно установили маршрут передачи денег, перехватили курьера и изъяли чемодан с денежными средствами.

– Потерпевший до последнего момента не осознавал, что стал жертвой мошенников. Злоумышленники выстроили многоуровневую схему давления и манипуляций, полностью имитируя работу государственных и правоохранительных органов. Благодаря своевременному реагированию сотрудников нашего подразделения денежные средства были перехвачены и возвращены владельцу, – сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Он подчеркнул, что ни одно государственное ведомство и ни один сотрудник правоохранительных органов не требует перевода денег, SMS-кодов или передачи наличных через третьих лиц.

– Мне позвонили, все выглядело очень убедительно. Я снял свыше 20 миллионов тенге, положил деньги в чемодан и передал, даже не подозревая, что это мошенники. Позже ко мне пришли сотрудники киберполиции, объяснили, что произошло, и вернули мне все деньги. Я был дико поражен и скоростью, и тем, что все удалось остановить. Огромная благодарность полицейским за профессионализм, – сказал потерпевший.

