Морозы усилятся в Астане, в Алматы ожидаются снегопады и гололедица

По данным синоптиков, 12 февраля в Астане ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный ночью 9–14 м/с, днем 2–7 м/с. Температура воздуха ночью составит −24…−26°C, днем −16…−18°C.

13 февраля осадков также не прогнозируется. Ветер юго-восточный, южный 2–7 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −25…−27°C, днем температура повысится до −12…−14°C.

14 февраля сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью составит −21…−23°C, днем −8…−10°C.

В Алматы 12 февраля ожидается переменная облачность, временами снег, туман и гололед. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью 0…−2°C, днем 0…+2°C.

13 февраля ночью прогнозируется снег, днем осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются туман и гололедица. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью −2…−4°C, днем +1…+3°C.

14 февраля в мегаполисе также ожидаются снег и осадки в виде дождя и снега. Возможны туман и гололедица. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью −2…−4°C, днем +3…+5°C.

Отметим, что в Казахстане объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются снег, туман и сильный ветер. Подробности — в нашем материале.