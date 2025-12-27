РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:45, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Морозы и дожди: синоптики рассказали о погоде в трех мегаполисах Казахстана

    С конца недели мегаполисы Казахстана накроют переменная облачность и резкие перепады температур, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Астане переменная облачность сохранится на протяжении 27–29 декабря. Ночные температуры опустятся до -25…-27°С, дневные -17…-19°С. 28 декабря возможен туман, а к 29 декабря столбики термометров покажут ночью -12…-14°С, днем -2…+4°С.

    В Алматы 27 декабря ожидаются осадки ночью в виде дождя и снега, туман, гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит -1…-3°С, днем +2…+4°С. В последующие два дня осадки не прогнозируются, возможен туман, дневная температура поднимется до +5…+7°С.

    В Шымкенте 27 декабря ночью и утром пройдет снег, местами гололед, временами туман. Ночные температуры -2…-4°С, дневные +4…+6°С. 28–29 декабря ожидаются дожди, ветер юго-восточный 8–13 м/с, дневная температура к концу периода достигнет +15…+17°С.

    Жителям рекомендуется быть осторожными на дорогах и планировать поездки с учетом погодных условий.

    Напомним, ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана.

    Теги:
    Погода Казгидромет Шымкент Астана Алматы
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
