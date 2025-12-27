РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:55, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Туман и гололед: штормовая погода ожидается в 17 регионах Казахстана

    Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана, передает агентство Kazinform.

    снег, метель, отмена занятий, погода, ауа райы, қар, қыс
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В Алматы  и Конаеве ночью ожидаются туман, на дорогах — гололедица.

    Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке области порывы 18 м/с.

    В Акмолинской области 27 декабря на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Кокшетау ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

    В Шымкенте временами ожидается туман, ночью и утром — гололед. В Туркестане ожидаются гололед, временами туман.

    Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидаются туман, гололед.

    На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

    Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. Ночью на западе, юге, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-запаный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года в области прогнозируется выпадение снега больше нормы.

    В Уральске днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года на юге и в горных районах области прогнозируется выпадение осадков (дождь, снег) больше нормы.

    В Таразе временами ожидается туман. 

    На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман и гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

    В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед.

    В Семее ночью ожидаются снег, метель, гололед.

    На юге, западе Актюбинской области ожидается туман.

    На востоке и юге Костанайской области ожидается туман.

    На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются туман, на дорогах — гололедица.

    На западе, юге, в центре области Улытау ожидается туман.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет Гололед Непогода Штормовое предупреждение
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают