Морозы до −32°С: где в Костанайской области перевели уроки на онлайн

На онлайн-обучение 26 декабря в 1 смену ушли ученики 0–11 классов в Рудном и 0-9 классов в Лисаковске из-за мороза.

Кроме того, из-за сильных морозов и ветра дистанционное обучение введено и в других районах области:

Карабалыкский район: при температуре воздуха –28°С и скорости ветра 5 м/с на дистанционный формат переведены учащиеся КПП (МАДС), 1–9 классов первой смены;

Житикаринский район: в связи с температурой –28,5°С и ветром 6 м/с занятия в первой смене для КПП (МАДС), 1–11 классов проводятся дистанционно;

Аркалык: при температуре –29°С и скорости ветра 5 м/с отменены очные занятия для учащихся 1–11 классов первой смены, обучение организовано в дистанционном формате;

в Аулиекольском районе в связи с температурой — 32 градуса, ветром 2 м/с занятия 1 смены КПП, с 1-11 класс переводятся на дистанционный формат обучения;

в Алтынсаринском районе из-за понижения температуры воздуха до −29°С учащиеся 0–9 классов переведены на дистанционный формат обучения;

в Амангельдинском районе учащиеся 0–4 классов первой смены 26 декабря переведены на дистанционный формат обучения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения безопасности обучающихся. О дальнейшем формате занятий будет сообщено дополнительно в зависимости от погодных условий.

Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в регионах Казахстана.