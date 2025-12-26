РУ
    20:07, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

    Синоптики предупредили о плохой погоде в 15 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    метель, снег, погода, ауа райы, қар, боран
    Фото: Kazinform

    В Астане ожидаестся низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

    В Алматы днем ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман.

    В Шымкенте ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

    В Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, низовая метель.

    В Алматинская области на севере, юге, в горных районах временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер западный на западе области порывы 15-20 м/с.

    В Конаеве утром и днем ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

    В Атырауской области на западе, ожидаются туман.

    В области Улытау ночью и утром области ожидаются снег, низовая метель, гололед, на востоке области временами сильный снег. На западе, юге, в центре области туман. г. Жезказган: 26 декабря ночью ожидаются снег, низовая метель. Временами туман.

    Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.

    В Туркестане временами ожидаются осадки (дождь, снег) низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На севере Карагандинской области ожидается сильный снег. Ночью снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

    В Караганде ночью и утром ожидаются снег, временами сильный снег, низовая метель. Временами туман.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Уральске днем небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

    Ночью на западе, севере области Абай ожидается снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке, юге области ожидается сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с.

    В Семее ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

    На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области ожидается сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

    На юге Актюбинской области ожидается туман.

    В Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20 градусов.

    В Актау ожидается гололед.

    В Кызылординской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман, гололед.

    В Кызылорде ночью и утром ожидаются снег, низовая метель, гололед. Временами туман.

    Вобласти Жетысу ночью на западе, севере снег, днем осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных районах области ожидаются низовая метель, гололед. На востоке, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области ожидается туман.

    В Таразе днем ожидается гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

