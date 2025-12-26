Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

В Астане ожидаестся низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман.

В Шымкенте ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, низовая метель.

В Алматинская области на севере, юге, в горных районах временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер западный на западе области порывы 15-20 м/с.

В Конаеве утром и днем ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, ожидаются туман.

В области Улытау ночью и утром области ожидаются снег, низовая метель, гололед, на востоке области временами сильный снег. На западе, юге, в центре области туман. г. Жезказган: 26 декабря ночью ожидаются снег, низовая метель. Временами туман.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.

В Туркестане временами ожидаются осадки (дождь, снег) низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается сильный снег. Ночью снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

В Караганде ночью и утром ожидаются снег, временами сильный снег, низовая метель. Временами туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске днем небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере области Абай ожидается снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке, юге области ожидается сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с.

В Семее ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области ожидается сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20 градусов.

В Актау ожидается гололед.

В Кызылординской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман, гололед.

В Кызылорде ночью и утром ожидаются снег, низовая метель, гололед. Временами туман.

Вобласти Жетысу ночью на западе, севере снег, днем осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных районах области ожидаются низовая метель, гололед. На востоке, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области ожидается туман.

В Таразе днем ожидается гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.