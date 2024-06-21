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    21:43, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Моренные озера в горах ВКО: опубликованы фото с высоты

    Моренные озера в горах ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    Специалистами Казселезащиты проведен облет на вертолете «Казавиаспас» в районе хребта Листвяга бассейна реки Бухтарма, Берель, бассейна реки Сарымсакты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Моренные озера в горах ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    - Ежегодно в целях безопасности проводятся обследования, начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полного их вскрытия для контроля селеопасной обстановки. По результатам данного облета установлено, большинство моренных ледников покрыты еще зимним снегом, высотой от 0,5 до 1,5 метра. На большинстве озер наблюдается постепенное заполнение котловин. Признаков интенсивного таяния ледников не выявлено. При повышении температур воздуха возможно значительное увеличение расходов воды в реках, - отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Советбек Станбеков.

    Моренные озера в горах ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    Всего в горах Восточно-Казахстанской области образуется 144 мореных озера. 

    Моренные озера в горах ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    Больше всего моренных озер образуется в районах Зайсан, Катон-Карагай и городе Риддер. 

    Отмечается, что на сегодняшний день общая обстановка по области стабильная.

    Теги:
    ДЧС ВКО Горы Природа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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