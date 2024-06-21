Моренные озера в горах ВКО: опубликованы фото с высоты

Специалистами Казселезащиты проведен облет на вертолете «Казавиаспас» в районе хребта Листвяга бассейна реки Бухтарма, Берель, бассейна реки Сарымсакты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Фото: ДЧС ВКО

- Ежегодно в целях безопасности проводятся обследования, начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полного их вскрытия для контроля селеопасной обстановки. По результатам данного облета установлено, большинство моренных ледников покрыты еще зимним снегом, высотой от 0,5 до 1,5 метра. На большинстве озер наблюдается постепенное заполнение котловин. Признаков интенсивного таяния ледников не выявлено. При повышении температур воздуха возможно значительное увеличение расходов воды в реках, - отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Советбек Станбеков.

Фото: ДЧС ВКО

Всего в горах Восточно-Казахстанской области образуется 144 мореных озера.

Фото: ДЧС ВКО

Больше всего моренных озер образуется в районах Зайсан, Катон-Карагай и городе Риддер.

Отмечается, что на сегодняшний день общая обстановка по области стабильная.