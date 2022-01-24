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Мораторий на повышение цен на комуслуги ввели в Алматинской области

24 Января 2022 18:03
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Мораторий на повышение цен на комуслуги ввели в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области введен мораторий на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги для населения сроком до 1 июля 2022 года. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке Jetisy’ Media, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Таким образом, все тарифы субъектов естественной монополии и субъектов общественно значимых рынков для населения остались на уровне декабря 2021 года.

ГКП «Талдыкоргантеплосервис» тепло – 2657,23 тг/Гкал, горячая вода – 172,30 тг/кубометр. ГКП «Жетысу Водоканал» вода – 61,33 тг/кубометр, канализация – 65,26 тг/кубометр. ТОО «Жетысу Энерготрейд» - 17,11 тг/кВтч.

«В случае превышение тарифов СЕМ для населения, предусматривается административная ответственность согласно части 4 статьи 164 КоАП РК», - отметил заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Думан Калибеков.

Также, по поручению Комитета, департаментом совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» проработан вопрос по предоставлению СЕМ отсрочки уплаты и неначисления пени коммунальных платежей субъектам бизнеса, пострадавшим от массовых беспорядков сроком до 1 апреля 2022 года.

Кроме того, стоит отметить что государством также установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов следующем размере: бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр, АИ-92/93 – 182 тенге за литр, АИ-95 – 215 тенге за литр и дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 230 тенге за литр.


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#Алматинская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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