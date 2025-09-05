РУ
    15:50, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мопедистка погибла в ДТП с бетономешалкой в Алматы

    На въезде в Алматы, на Капшагайской трассе, столкнулись бетономешалка и мопед, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: Kazinform

    Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 8.50 в Жетысуском районе Алматы.

    — Водитель грузовика марки HOWO, следуя по Капчагайском тракту в южном направлении, допустил столкновение с мопедом марки Honda под управлением 54-летней женщины. Она от полученных травм скончалась на месте ДТП, — сообщили в пресс-службе полиции Алматы.

    По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

    Напомним, 3 сентября в Алмалинском районе водитель автобуса допустил наезд на двух девушек, которые пересекали дорогу на самокате. В результате ДТП две девушки 2008 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

    Теги:
    ДТП Алматы Мопеды
    Камшат Абдирайым
    Автор
