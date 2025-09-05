Автобус сбил девушек на электросамокате в Алматы: появилось видео

ДТП произошло 3 сентября в Алмалинском районе Алматы. Ранее в департаменте полиции сообщили, что водитель автобуса, двигаясь по улице Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые пересекали дорогу по улице Валиханова на север через пешеходный переход.

В результате ДТП две девушки 2008 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По словам заместителя директора Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Курмета Токтара, по состоянию на 5 сентября здоровье пострадавших подростков оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается полный объем медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения Министерства здравоохранения.

Отметим, что с начала года в Алматы зафиксировано 11 922 нарушения, допущенных пользователями электросамокатов и электровелосипедов.