РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Автобус сбил девушек на электросамокате в Алматы: появилось видео

    В социальных сетях распространяется видео, на котором автобус сбивает двух девушек, пересекавших проезжую часть на электросамокате, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Автобус сбил девушек на электросамокате
    Фото: кадр из видео

    ДТП произошло 3 сентября в Алмалинском районе Алматы. Ранее в департаменте полиции сообщили, что водитель автобуса, двигаясь по улице Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые пересекали дорогу по улице Валиханова на север через пешеходный переход.

    В результате ДТП две девушки 2008 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

    По словам заместителя директора Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Курмета Токтара, по состоянию на 5 сентября здоровье пострадавших подростков оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается полный объем медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения Министерства здравоохранения.

    Отметим, что с начала года в Алматы зафиксировано 11 922 нарушения, допущенных пользователями электросамокатов и электровелосипедов.

    Теги:
    Самокаты ДТП Автобус Видео Алматы Электросамокаты
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают