Мопедист сбил полицейского и попытался скрыться в Алматы

Департамент полиции города опубликовал видео инцидента, который произошел на проспекте Толе би. Экипаж специализированного батальона местной полицейской службы заметил мопед, движущийся по встречной полосе.

— Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия. В результате оперативных мероприятий нарушитель был установлен и задержан. В отношении него составлены административные материалы сразу по нескольким фактам, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, — говорится в публикации.

Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту на 10 суток.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель прокатил полицейского на капоте автомобиля в международном аэропорту Алматы. Правонарушителя в итоге наказали.

До этого в Алматы угонщик мопеда также протащил полицейского на несколько метров.