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    14:12, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Мопедист сбил полицейского и попытался скрыться в Алматы

    В Алматы за грубое нарушение правил дорожного движения и неподчинение законным требованиям полиции к ответственности привлечен 20-летний мопедист, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мопедист сбил полицейского и попытался скрыться в Алматы
    Фото: скрин с видео

    Департамент полиции города опубликовал видео инцидента, который произошел на проспекте Толе би. Экипаж специализированного батальона местной полицейской службы заметил мопед, движущийся по встречной полосе. 

    — Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия. В результате оперативных мероприятий нарушитель был установлен и задержан. В отношении него составлены административные материалы сразу по нескольким фактам, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, — говорится в публикации.

    Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту на 10 суток.

    Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель прокатил полицейского на капоте автомобиля в международном аэропорту Алматы. Правонарушителя в итоге наказали.

    До этого в Алматы угонщик мопеда также протащил полицейского на несколько метров.

    Теги:
    ДТП Видео Алматы Происшествия Мопеды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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