Полицейского протащили на капоте авто в аэропорту Алматы: водителя наказали



В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель прокатил полицейского на капоте автомобиля в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции города сообщили, что факт имел место ночью в ходе патрулирования территории международного аэропорта Алматы.

— Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того, чтобы выполнить законные требования, водитель отказалась предъявить документы, проявила агрессию и попыталась скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров, — пояснили в пресс-службе ДП.

По факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Решением суда она подвергнута административному штрафу в размере 30 МРП.

В полиции подчеркнули, что неподчинение законным требованиям сотрудника при исполнении — это не просто нарушение, а прямая угроза безопасности и правопорядку.

Граждан призывают с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов.

Недавно в Алматы угонщик мопеда также протащил полицейского на несколько метров.