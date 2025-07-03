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    12:16, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Полицейского протащили на капоте авто в аэропорту Алматы: водителя наказали

    В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель прокатил полицейского на капоте автомобиля в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Полицейского протащили на капоте авто в аэропорту Алматы: водителя наказали
    Кадр из видео

    Полицейского протащили на капоте авто в аэропорту Алматы: водителя наказали


    В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель прокатил полицейского на капоте автомобиля в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В департаменте полиции города сообщили, что факт имел место ночью в ходе патрулирования территории международного аэропорта Алматы.

    — Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того, чтобы выполнить законные требования, водитель отказалась предъявить документы, проявила агрессию и попыталась скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров, — пояснили в пресс-службе ДП.

    По факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Решением суда она подвергнута административному штрафу в размере 30 МРП.

    В полиции подчеркнули, что неподчинение законным требованиям сотрудника при исполнении — это не просто нарушение, а прямая угроза безопасности и правопорядку.

    Граждан призывают с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов.

    Недавно в Алматы угонщик мопеда также протащил полицейского на несколько метров. 

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Транспорт Аэропорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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