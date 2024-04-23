Мопедист и патрульная машина столкнулись в Алматы

В Алматы мопедист врезался в патрульную машину, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео столкновения мопедиста с авто появилось в одном из телеграм-каналов. По данным департамента полиции, данное дорожно-транспортное происшествие случилось в Жетысуском районе города.

— Экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов, совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту. Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной. От медицинской помощи он отказался, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Факт ДТП зарегистрирован. Водитель патрульной автомашины Chevrolet привлечен к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд.

Напомним, в Алматы проводятся рейды для выявления автотранспортных средств, не соответствующих экологическим нормам. Корреспондент агентства Kazinform принял участие в рейде и показал, как проводятся замеры уровня токсичности и дымности выхлопных газов.