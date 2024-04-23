В Алматы проверяют автомобили на токсичность – фоторепортаж

В Алматы проводятся рейды для выявления автотранспортных средств, не соответствующих экологическим нормам. Сотрудники департамента полиции, управления экологии и окружающей среды, специализированной природоохранной прокуратуры города с помощью экологической лаборатории и мобильных экопостов проверяют грузовые, легковые автомобили и автобусы. Корреспондент агентства Kazinform принял участие в рейде и показал, как проводятся замеры уровня токсичности и дымности выхлопных газов.

Рейд по проверке токсичности и дымности проводится с начала апреля с участием сотрудников полиции, акимата, прокуратуры, а также представителей ТОО «Eco Almaty» и «Ренессанс+». Его главная цель — улучшить экологию мегаполиса.

— Всего в Алматы работают 19 экопостов. Они ежегодно проверяют на токсичность большое количество транспортных средств. Но остаются незамеченными также и некоторые машины, не соответствующие эконормам. Поэтому мы с помощью экологической лаборатории и мобильных экопостов выявляем и проверяем такие автомобили. Также в городе часто встречаются старые автомобили, которые передвигаются без катализаторов. Именно поэтому мы совместно с правоохранительными органами выявляем такие транспортные средства и водителей, которые наносят вред окружающей среде, и боремся с ними, — сказал начальник отдела экосистемного мониторинга управления экологии и окружающей среды города Рахим Аскаров.

По словам старшего эколога ТОО «Ренессанс+» Абдулхамита Аманкула, на токсичность проверяются бензиновые, газовые и дизельные автомобили. Для этого задействованы одна экологическая лаборатория, а также три мобильных экологических поста. Данные устройства производятся в России.

Так, замеры выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями проводятся сертифицированными многокомпонентными газоанализаторами «АВТОТЕСТ-02.03» на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, кислорода. Дизельные машины на дымность выхлопных газов проверяются при помощи измерителя дымности отработавших газов МЕТА-01 МП 0.1(ЛТК, К).

— У нас нет по городу определенного маршрута, и мы не можем точно сказать в каком районе будем проводить рейд дальше. Но мы охватываем всю территорию. В день примерно останавливаем около 50 автомобилей, из них превышение установленного уровня токсичности и дымности выявляется в среднем у 15-20, — отметил Абдулхамит Аманкул.

По его словам, уровень токсичного газа и дыма, выделяемого автомобилем, зависит от страны производителя и года выпуска транспортного средства.

За нарушение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах владельцы транспортных средств привлекаются к административной ответственности по статье 334 КоАП РК («Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах»). Предусмотрено предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на юридических лиц — в размере 100 МРП. В случае повторного нарушения в течение года владельцам автотранспорта грозит штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на юридических лиц — в размере 200 МРП.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что с начала рейда было проверено более 300 автомобилей. Составлен 121 административный протокол по статье 334 КоАП РК. В прошлом году было составлено около 26 тысяч административных протоколов. Начислено штрафов на общую сумму 207 414 000 тенге, из них взыскано 145 272 765 тенге (70% взыскаемость).

Ранее в акимате города отметили, что за 2023 год на 19 стационарных экопостах, расположенных по периметру города, было проведено 213 011 замеров (с бензиновым двигателем — 206 492, с дизельным — 6 519), среди которых превышение установленного уровня токсичности и дымности выявлено у 15,4% от всех проверенных автомашин.