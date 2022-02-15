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Монополизацию строительного рынка назвал причиной высоких цен на жилье Серик Жумангарин

15 Февраля 2022 09:41
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Монополизацию строительного рынка назвал причиной высоких цен на жилье Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вместо развития рынка и увеличения числа его игроков, усиливается доминирование ведущих застройщиков жилья в Нур-Султане. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Анализ рынка жилья, проведенный агентством в 2021 году, показал, что рынок реализации жилья во многих регионах является высококонцентрированным, в Алматинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях – умеренно концентрированным, в городе Алматы рынок реализации жилья I и II классов является высококонцентрированным, III и IV классов - умеренно концентрированным, в городе Нур-Султан высококонцентрированным является рынок долевого строительства, где доля только одного застройщика холдинга BI Group превысила более 60%», - сказал Серик Жумангарин.

При этом, как отметил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции, имеет место ежегодное увеличение объемов строительства жилья более чем на 10%.

«Однако вместо развития рынка, увеличения числа его игроков, усиливается доминирование ведущих застройщиков. В результате, за последние пять лет годовой индекс цен на первичное жилье вырос с 1,3 до 16,6 %. Увеличение динамики роста цен на первичное жилье более чем в 12 раз - это основной результат монополизации строительного рынка», - добавил Серик Жумагарин.


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#Правительство РК   #Строительство   #Жилье   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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