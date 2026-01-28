РУ
    Монополия аэропортов стала причиной высоких цен на авиакеросин, заявили в Минэнерго

    Высокая стоимость авиакеросина в Казахстане была связана с монополией аэропортов на заправку топлива «в крыло». Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Аккенженов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В кулуарах Мажилиса журналисты спросили министра о причинах высоких цен на авиакеросин.

    — У нас на сегодняшний момент была монополия аэропортов на заправку топлива в крыло. На сегодня принято решение, что национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз Аэро» получает прямой доступ в аэропорты для заправки в крыло, — сообщил Ерлан Аккенженов.

    По его словам, это позволило снизить цену заправки с 1200 до 940 долларов. Цель ведомства снизить ее до 890 долларов.

    Накануне на Национальном курултае в Кызылорде Президент подверг критике профильные госорганы в связи с высокой ценой на авиакеросин.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
