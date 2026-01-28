Монополия аэропортов стала причиной высоких цен на авиакеросин, заявили в Минэнерго

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили министра о причинах высоких цен на авиакеросин.

— У нас на сегодняшний момент была монополия аэропортов на заправку топлива в крыло. На сегодня принято решение, что национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз Аэро» получает прямой доступ в аэропорты для заправки в крыло, — сообщил Ерлан Аккенженов.

По его словам, это позволило снизить цену заправки с 1200 до 940 долларов. Цель ведомства снизить ее до 890 долларов.

Накануне на Национальном курултае в Кызылорде Президент подверг критике профильные госорганы в связи с высокой ценой на авиакеросин.