Мониторинговая группа изучает обращения фермеров по воде в Шардаре

В Министерстве водных ресурсов и ирригации прокомментировали ситуацию в Шардаринском районе Туркестанской области, где ряд фермеров заявил о нехватке воды для полива рисовых полей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова, в текущем году по Кызылкумскому магистральному каналу было запланировано орошение 3,5 тыс. гектаров рисовых посевов.

— В настоящее время на месте работают специалисты министерства, РГП «Казводхоз», местных исполнительных органов и мониторинговая группа. Все сельхозпроизводители, заключившие соответствующие договоры, получают поливную воду в полном объеме, — сообщил Нурлан Алдамжаров в кулуарах Сената.

Он отметил, что мониторинговая группа также проводит работу с аграриями, у которых договоры на водоснабжение отсутствуют.

Ранее фермеры Шардаринского района заявили, что после посева риса столкнулись с ограничениями в подаче воды. По их словам, они рассчитывали на обеспечение поливом в течение вегетационного периода.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации подчеркнули, что ситуация находится на контроле профильных ведомств и местных исполнительных органов.

Ранее стало известно, когда в Казахстане запустят Национальную информсистему водных ресурсов.