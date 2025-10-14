Мониторинг мобильных переводов: в Минфине рассказали, как отреагировал бизнес
Опасения о том, что введение мониторинга мобильных переводов приведет к уходу бизнеса в тень, не подтвердились. Об этом заявил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время брифинга журналисты задали вопрос относительно результатов мониторинга мобильных переводов:
- Подтвердились ли опасения, что бизнес уйдет в тень, или, напротив, часть предпринимателей вышла из «серой» зоны? Если да, насколько этот эффект заметен в цифрах? - поинтересовались представители СМИ.
- У нас объем безналичных платежей с каждым годом растет. Сегодня их доля в общей массе расчетов составляет 90% - это рекордная цифра. Опасения о том, что из-за тотального контроля бизнес уйдет в тень, не подтверждаются, даже текущими цифрами, – ответил Ержан Биржанов.
Он уточнил, что новые правила, согласованные с Национальным банком, вступят в силу с 1 января 2026 года.
Ранее Минфин разъяснил порог в 1 млн тенге для мобильных переводов.