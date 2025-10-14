РУ
    13:00, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мониторинг мобильных переводов: в Минфине рассказали, как отреагировал бизнес

    Опасения о том, что введение мониторинга мобильных переводов приведет к уходу бизнеса в тень, не подтвердились. Об этом заявил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мобильные переводы
    Коллаж: Kazinform

    Во время брифинга журналисты задали вопрос относительно результатов мониторинга мобильных переводов:

    - Подтвердились ли опасения, что бизнес уйдет в тень, или, напротив, часть предпринимателей вышла из «серой» зоны? Если да, насколько этот эффект заметен в цифрах? - поинтересовались представители СМИ.

    - У нас объем безналичных платежей с каждым годом растет. Сегодня их доля в общей массе расчетов составляет 90% - это рекордная цифра. Опасения о том, что из-за тотального контроля бизнес уйдет в тень, не подтверждаются, даже текущими цифрами, – ответил Ержан Биржанов. 

    Он уточнил, что новые правила, согласованные с Национальным банком, вступят в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее Минфин разъяснил порог в 1 млн тенге для мобильных переводов.

    
    Малый и средний бизнес Минфин РК Мобильные переводы Бизнес
    Карина Кущанова
    Автор
