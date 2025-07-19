Мониторинг без предупреждения: экологи ВКО проверили воздух в Маралды

Поводом стали опасения, что взрывные работы компании «Маралиха» на месторождении золота могут загрязнять атмосферу.

Как сообщили в департаменте экологии по ВКО, обращения поступили во время одной из встреч с населением. Люди утверждали: когда приезжают чиновники, предприятие приостанавливает работы — и картина выглядит благополучно.

Чтобы исключить возможное искажение картины, экологи отправились на проверку без предварительного уведомления. В момент визита как раз проводились взрывные работы. Это позволило провести замеры в реальных условиях.

- Жители высказали обеспокоенность уровнем загрязнения воздуха и допустили, что предприятие корректирует график взрывов перед приездами проверяющих. Чтобы исключить влияние человеческого фактора, мы провели мониторинг внезапно и в момент проведения работ, — прокомментировали в департаменте экологии ВКО.

По результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

В департаменте подчеркнули, что продолжают оперативно реагировать на сигналы от населения и будут и дальше контролировать экологическую ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что экологи ВКО проверили воду и воздух близ золотоизвлекательной фабрики в Маралды.