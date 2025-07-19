РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:12, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Мониторинг без предупреждения: экологи ВКО проверили воздух в Маралды

    В селе Маралды Курчумского района Восточного Казахстана экологи провели внеплановые замеры воздуха — по просьбе местных жителей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Передвижная лаборатория контроля за состоянием воздуха появится в Усть-Каменогорске
    Фото: департамент экологии ВКО

    Поводом стали опасения, что взрывные работы компании «Маралиха» на месторождении золота могут загрязнять атмосферу.

    Как сообщили в департаменте экологии по ВКО, обращения поступили во время одной из встреч с населением. Люди утверждали: когда приезжают чиновники, предприятие приостанавливает работы — и картина выглядит благополучно.

    Чтобы исключить возможное искажение картины, экологи отправились на проверку без предварительного уведомления. В момент визита как раз проводились взрывные работы. Это позволило провести замеры в реальных условиях.

    - Жители высказали обеспокоенность уровнем загрязнения воздуха и допустили, что предприятие корректирует график взрывов перед приездами проверяющих. Чтобы исключить влияние человеческого фактора, мы провели мониторинг внезапно и в момент проведения работ, — прокомментировали в департаменте экологии ВКО.

    По результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

    В департаменте подчеркнули, что продолжают оперативно реагировать на сигналы от населения и будут и дальше контролировать экологическую ситуацию в регионе.

    Ранее сообщалось, что экологи ВКО проверили воду и воздух близ золотоизвлекательной фабрики в Маралды.

    Теги:
    ВКО Загрязнение воздуха Восточно-Казахстанская область Экология
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают