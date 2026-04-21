Монгольский народ внимательно наблюдает за достижениями Казахстана — Ухнаагийн Хурэлсух

— Наши братские народы связывают общая история и единые корни, мы являемся потомками кочевых цивилизаций. Казахи и монголы на протяжении веков были близкими соседями. Образ жизни и традиции наших народов схожи. И сегодня в основе нашей дружбы лежат эти вечные ценности. В настоящее время сотрудничество двух стран развивается в духе стратегического партнерства. Укрепляются межгосударственные, межпарламентские и межправительственные связи. Уважаемый г-н Президент, благодаря Вашему личному вкладу наши отношения выходят на новый уровень. Я высоко ценю это. Благодаря Вашей неустанной деятельности в Монголии происходят значительные позитивные преобразования. В прошлом году экономика страны выросла на 6,8 процента. Это достижение стало возможным, безусловно, благодаря Вашей мудрой политике. Под Вашим руководством реализованы важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Нам известно, что в Монголии осуществляется комплексный план развития государства Vision-2050. Кроме того, Вы приступили к строительству нового города Хархорума. Желаем успехов в претворении в жизнь этих уникальных проектов. Благодаря Вашему дальновидному курсу международный авторитет Монголии значительно упрочился, — сказал Президент Казахстана.