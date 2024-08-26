Монеты к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева выпустит Нацбанк РК

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева, передает агентство Kazinform.

Монеты RAQYMJAN QOSHQARBAEV. 100 JYL и KEMEL AQYSHEV. 100 JYL выпущены из серии «Выдающиеся события и люди».

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz с 28 августа 2024 года.

О коллекционных монетах RAQYMJAN QOSHQARBAEV. 100 JYL

В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева – Народного героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны. Рахимжан Кошкарбаев стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.

Фото: Нацбанк РК

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.

О коллекционных монетах KEMEL AQYSHEV. 100 JYL

В 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения Кемаля Акишева – известного археолога и ученого. Именно под его руководством был найден «Золотой человек» при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ города Алматы.

Фото: Нацбанк РК

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Отмечается, коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее Нацбанк РК выпустил коллекционные монеты к 125-летию Каныша Сатпаева.