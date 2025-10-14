Коллекционные монеты к 100-летию Алии Молдагуловой выпускает Нацбанк

Приобрести монеты можно будет уже с 15 октября через интернет-магазин НБК.

Как сообщили в Нацбанке, монета посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой — Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.

— Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук, — отметили в пресс-службе Нацбанка.

Ранее Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты E. BÓKETOV. 100 JYL.

Напомним, 25 августа Нацбанк Казахстана изменил правила продажи и выкупа банкнот и монет.