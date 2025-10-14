РУ
    13:20, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Коллекционные монеты к 100-летию Алии Молдагуловой выпускает Нацбанк

    Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает агентство Kazinform 

    р
    Фото: Нацбанк РК

    Приобрести монеты можно будет уже с 15 октября через интернет-магазин НБК.

    Как сообщили в Нацбанке, монета посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой — Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.

    — Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук, — отметили в пресс-службе Нацбанка.

    Ранее Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты E. BÓKETOV. 100 JYL.

    Напомним, 25 августа Нацбанк Казахстана изменил правила продажи и выкупа банкнот и монет.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
