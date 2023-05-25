Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся круглый стол «Идентификация проблем науки и пути их решения» с участием президента Национальной академии наук Казахстана при Президенте РК Кунсулу Закарьи и молодых ученых. Они обсудили проблемные вопросы в научной отрасли и пути их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия многие ученые, эксперты из разных сфер, предприниматели, IT-специалисты поднимали проблемы, с которыми сталкиваются при реализации какого-либо проекта, и внесли свои предложения по развитию отечественной науки.

Предприниматель, основатель онлайн-сервиса, стартапер Магзум Толеш считает, что проблемы, с которыми сталкиваются молодые ученые, стремящиеся коммерциализировать свои научные проекты - это бюрократия процессов.

«Один из главных проблемных моментов - это сложности, связанные с получением грантового финансирования. В настоящее время существует ограниченное количество временных промежутков для подачи заявок на гранты. Молодым ученым приходится ждать определенных периодов в году, чтобы иметь возможность подать свои заявки. Также есть недостаток знаний в области бизнеса. Многим ученым не хватает необходимых навыков в развитии бизнеса, таких как продажи, управление бизнесом и привлечение капитала. Они обладают глубокими знаниями в своей научной области, но часто испытывают трудности в коммерциализации своих идей», - говорит он.

Для получения грантового финансирования требуется наличие ученой степени PhD или наличие такого специалиста в команде, продолжил он.

«Более того, ученым без ученой степени грозит низкая заработная плата в рамках гранта, в то время как частные компании предлагают гораздо более высокие зарплаты. По итогу вы получаете отток молодых ученых в частные сферы и нереализованные идеи, проекты», - добавил спикер.

Магзум Толеш предлагает несколько вариантов решения проблем: это молодым ученым необходимо получать обучение в области бизнеса, инвестировать в долгосрочные проекты deep tech - он включает такие области, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, блокчейн, биотехнологии, нанотехнологии и робототехника. Также он предлагает передать управление грантовым финансированием научных проектов частным венчурным фондам, расширить возможности получения финансирования, независимо от академических званий.

Старший научный сотрудник Назарбаев Университета, редактор научного журнала Жексенбек Токтарбай обратил внимание, что грантов, выделяемых на научные исследования, в Казахстане недостаточно.

«Средства распределяются поэтапно в течение трех лет. Первые средства поступают на руки позже запланированного времени, вследствие чего финансы не осваиваются полностью. Другими словами, грантополучатели не успевают. Поэтому иногда приходится покупать ненужные, некачественные вещи. Надо на это обращать внимание. Как бы то ни было - это бюджетные деньги, поэтому нам надо эффективно расходовать каждую копейку. Далее идет наоборот, на второй и третий год денег уже не хватает. Поэтому было бы намного эффективнее, если бы средства давали сразу, а не делили на три года», - отметил он.

В ходе мероприятия некоторые спикеры поднимали вопросы, касательно законодательства и казахского языка. К примеру, научный сотрудник Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Куатбек Дуйсен считает, что необходимо принимать меры по укреплению статуса казахского языка, он предлагает в новый закон «О науке и технологической политике» закрепить его в качестве государственного языка.

Заместитель директора Центральной клинической больницы Медицинского центра УДП РК Мынжылкы Бердиходжаев согласился с его мнением. Он заявил, что отечественные ученые должны свободно владеть казахским и английским языками, поскольку они вносят вклад в развитие казахстанской науки.

«Они должны свободно владеть казахским и английским языками… Английский - это язык науки. Благодаря английскому языку я читаю лекции во многих зарубежных вузах… Также я считаю, что ученым необходимо создать хорошие условия. Мое предложение, это открыть специальный фонд, помогать молодым ученым публиковать свои научные труды и проходить научную практику в зарубежных странах», - заявил он.

Директор научно технологического парка КазНУ имени Аль-Фараби Амирхан Темирбаев заявил, что на базе национальных университетов необходимо открыть инжиниринговые центры - инструмент для внедрения последних научных разработок в промышленность.

«В этих центрах должен быть доступ ученым, чтобы они могли создать прототип. То есть, у него есть идея, он пришел в этот центр, мы поможем ему создать реальный прототип, а дальше он с этим проектом идет в производство, в бизнес. Тогда у нас будет идти коммерциализация», - сказал он.

Кроме того, он считает, что науку нужно активно пропагандировать, для этого необходимо привлечь молодежь в эту сферу. Он для начала предлагает найти молодого ученого со своим проектом, а затем больше рассказывать о нем, чтобы популяризовать его. С такими идеями согласился ученый-математик, вице-президент Национальной Академии наук при Президенте РК Аскар Джумадильдаев.

Ученый-химик, автор уникальных разработок Диас Тастанбеков заявил, что Казахстану необходимо развивать агропромышленность и IT-индустрию, повышать мотивацию молодых людей к занятию научной работой. Для этого он предлагает ввести какие-нибудь льготные условия ипотеки тем, кто показал свою эффективность в науке. Он также считает, что в Казахстане надо повышать квалификацию преподавателей, развивать образование и цифровизацию.

В целом, в мероприятии участие приняли 192 молодых ученых, из которых 113 присутствовали в режиме онлайн. Среди них есть ученые, которые работают в ведущих зарубежных компаниях и университетах.

«Такую встречу с молодыми учеными мы, наверное, проводим первый раз за 30 лет. У нас ранее не было такой диалоговой площадки, где ученые могли беспрепятственно озвучивать свои идеи. Мы собрали всех ученых, не делили на определенные науки. У всех есть свои мнения, они озвучили очень хорошие идеи. Для нас сейчас самое главное - услышать их, собрать предложения, провести анализ. Главная задача этого круглого стола - узнать мнение ученых относительно того, как наука Казахстана может быть локомотивом экономики. Каким образом наука может внести вклад в развитие экономики страны. Это те задачи, которые поставил Глава государства Касым-Жомарт Токаев перед Национальной академией наук», - сказала президент Национальной академии наук РК при Президенте РК Кунсулу Закарья.

В ходе круглого стола она также предложила создать Совет молодых ученых при НАН РК, , а также поблагодарила всех за активное участие.