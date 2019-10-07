Молодые айтишники разработали уникальные цифровые проекты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел первый городской хакатон на призы акима города Almaty SmartCity Challenge с призовым фондом 3 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение двух дней 140 участников конкурса показали, что могут предложить умные решения в важных для города направлениях. В частности, в таких областях как экология, медицина, безопасность, общественный транспорт, образование, ЖКХ, трафик и пробки и креативная экономика.









Молодые разработчики программных продуктов разделились на команды. Им дали 24 часа на разработку уникальных цифровых проектов. По условию конкурса, прототип должен был разработан непосредственно на хакатоне и представлять собой новую идею, без повтора и/или продолжения ранних проектов участников.





В заключительный день команды представили свои прототипы жюри. В итоге, лучшими признаны работы трех команд: HCK50 разработала проект для туристов Salem Tourist, GGG, проект управления отходами Smart bin и Mbionics — проект регулирования транспортных потоков «Умная парковка». Всего было презентовано более 30 проектов.





Победители хакатона были награждены денежными призами акима Алматы: 1,5 млн тенге — за первое, 1 млн тенге — за второе, 500 тыс. тенге - за третье место.





«Команды, предложившие перспективные интеллектуальные разработки и приложения, будут поддержаны с целью практического применения их решений в системе жизнеобеспечения города. Умный марафон мы сделаем ежегодным, расширим границы и сферы применения, вовлечем большее количество креаторов и разработчиков», - отметил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.