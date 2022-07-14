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Молодежный совет СВМДА играет большую роль в расширении партнерства – Президент
14 Июля 2022 11:28

Молодежный совет СВМДА играет большую роль в расширении партнерства – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане началось пятое заседание Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай зачитал приветствие Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта встреча особенно знаковая, поскольку проходит в год 30-летия созыва Совещания. За это время СВМДА стало авторитетной диалоговой платформой, способствующей укреплению мира и сотрудничества на самом большом континенте планеты. В условиях глобальной турбулентности значение Совещания как эффективного института многосторонней дипломатии, укрепление сотрудничества и безопасности в регионе и в мире многократно возрастает. Молодежный совет СВМДА играет большую роль в расширении партнерства и гуманитарной связи между государствами-членами форума. Совет координирует деятельность молодежных организаций наших стран в социально-экономической и культурной сфере, внося существенную лепту в раскрытие потенциала подрастающего поколения», - говорится в обращении Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на повестке сегодняшней встречи такие важные темы, как противодействие радикализации общества, профилактика суицида и наркозависимости.

«Это показывает стремление и готовность молодежи стран –участников Совещания вносить осязаемый вклад в построение более гармоничного мира. Уверен, заседание Молодежного совета СВМДА придаст мощный созидательный импульс в тесной кооперации на обширном азиатском пространстве, открытый и доверительный диалог позволит найти новые подходы и решения для ответа на современные вопросы», - добавил Глава государства.


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Автор:
Корреспондент

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