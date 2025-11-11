Молодежно-волонтерский форум проходит в Уральске
В Уральске в рамках ХХІ форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России стартовал двухдневный молодежно-волонтерский форум, передает Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.
В торжественном открытии участие приняли представители государственных органов, молодежные делегации, бизнесмены и общественные деятели двух стран.
Программа форума включает две тематические секции: «Тренды и привлекаемость для молодежи рабочих профессий» и «Обмен опытом в сфере волонтерства».
— Участники рассмотрят тенденции на рынке труда, пути повышения предпринимательской активности, развитие экологической ответственности и волонтерской культуры. Также запланирована диалоговая площадка, на которой обсудят проекты в сфере молодежной политики, — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что форум будет способствовать формированию активной гражданской позиции и укреплению общей ответственности во всех сферах общества. Также он служит значимой общественной платформой для развития нового формата регионального и приграничного сотрудничества, поиске общих ответов на современные вызовы и определении курса устойчивого развития.
Ранее собственный корреспондент агентства Kazinform побеседовал с исполнительным директором Политологического центра «Север–Юг» Анжеликой Трапезниковой о тенденциях и перспективах гуманитарного взаимодействия Казахстана и России.