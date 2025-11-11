Молодежно-волонтерский форум проходит в Уральске

В торжественном открытии участие приняли представители государственных органов, молодежные делегации, бизнесмены и общественные деятели двух стран.

Программа форума включает две тематические секции: «Тренды и привлекаемость для молодежи рабочих профессий» и «Обмен опытом в сфере волонтерства».

— Участники рассмотрят тенденции на рынке труда, пути повышения предпринимательской активности, развитие экологической ответственности и волонтерской культуры. Также запланирована диалоговая площадка, на которой обсудят проекты в сфере молодежной политики, — говорится в сообщении.

Фото: Минкультуры и информации РК

В министерстве отмечают, что форум будет способствовать формированию активной гражданской позиции и укреплению общей ответственности во всех сферах общества. Также он служит значимой общественной платформой для развития нового формата регионального и приграничного сотрудничества, поиске общих ответов на современные вызовы и определении курса устойчивого развития.

