Культура по-новому: как развивается гуманитарное сотрудничество Казахстана и России

– Как Вы оцениваете состояние культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Россией? Какие направления, на Ваш взгляд, развиваются наиболее активно?

– Сегодня сотрудничество Казахстана и России в гуманитарной сфере переживает этап осознанного обновления. Если раньше акцент делался преимущественно на традиционных форматах — фестивалях, выставках, концертах, — то сейчас он смещается в сторону образования, медиа и креативных индустрий. Активно развиваются молодежные программы, образовательные обмены, совместные медиа-инициативы.

Сотрудничество выстраивается вокруг новых форм коммуникации — цифровых проектов, форумов, культурных лабораторий. И это совершенно закономерно: культура сегодня живет в онлайне не меньше, чем на концертных площадках.

– Какие совместные проекты между нашими странами Вы могли бы выделить?

– Примеров немало. Лично мне близки международные молодежные инициативы, которые реализует Политологический центр «Север–Юг». Среди них — медиа-школа медиатехнологий, креативного аудио, видео и цифровых коммуникаций, объединяющая молодых блогеров и медиаспециалистов. Есть также школа волонтеров и другие проекты, направленные на развитие молодежного сотрудничества.

Такие инициативы показывают, что интерес к гуманитарному взаимодействию живой. Молодые люди начинают лучше понимать друг друга, видеть, как много общего в наших культурах и ценностях.

Сегодня заметно усилилось присутствие казахстанской культуры в медиапространстве, в том числе на онлайн-платформах. Все больше казахстанских фильмов и сериалов находят аудиторию в России. Контент становится качественным, глубоким, с самобытным стилем и современным звучанием.

Отдельно отмечу феномен казахстанского стендапа — комиков и юмористов, которые через юмор рассказывают о культурных, исторических и семейных традициях своей страны. Это тонкий и искренний способ делиться национальной идентичностью, говоря при этом на универсальном языке — языке смеха.

Среди крупных событий стоит выделить Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который ежегодно проходит при участии глав государств и посвящен, в том числе, гуманитарным вопросам, образованию и культуре. Активно развивается Евразийский медиафорум в Алматы, собирающий экспертов со всего мира, а также форум «Россия – Казахстан: новые горизонты партнерства», где обсуждаются перспективы креативных индустрий и научно-образовательных обменов. Эти площадки подтверждают, что гуманитарная повестка становится все более значимой.

– Какую роль в этом процессе играют казахский и русский языки?

– Язык — это ключ к пониманию и доверию. Казахский и русский языки сегодня играют особую роль в гуманитарном диалоге. Русский язык по-прежнему служит инструментом профессионального и научного общения, а интерес к казахскому языку в России растет — и это замечательная тенденция. Когда молодежь начинает понимать язык соседней страны, она открывает для себя ее культуру, музыку, юмор, менталитет. Это создает ту самую духовную близость, о которой мы говорим не только в официальных документах, но и на уровне человеческих отношений.

– Насколько активно молодежь вовлекается в культурные и образовательные инициативы?

– Молодежь — главный двигатель культурных изменений. И что особенно важно — у нее есть внутренняя потребность в совместном творчестве, а не просто в формальных встречах. Мы видим, как активно молодые люди участвуют в форумах, конкурсах, волонтерских и медийных инициативах.

Медиа-школы становятся площадками, где молодежь учится создавать профессиональный, этичный и социально значимый контент. Развиваются крупные молодежные форумы, образовательные программы, что формирует живое пространство общения и совместного творчества. Такие форматы дают не только знания, но и чувство сопричастности к общему делу — формированию позитивного медиапространства и культуры доверия в СНГ.

– Какие перспективы и новые формы взаимодействия Вы видите в ближайшие годы?

– Будущее — за гибридными форматами, где офлайн и онлайн будут органично дополнять друг друга. Культура становится более технологичной, а образование — более международным. Но при этом все большую ценность приобретают человеческие связи и личное взаимодействие.

Если нам удастся сохранить баланс между цифровыми инновациями и человеческим теплом, то культурно-гуманитарное сотрудничество Казахстана и России выйдет на новый, более глубокий уровень.