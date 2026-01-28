Молодежи Казахстана предстоит жить с новой Конституцией - Тимур Джумурбаев

— Как вы оцениваете роль молодежных объединений в реализации Конституционной реформы — способны ли они стать реальным каналом обратной связи между обществом и властью?

— Любая модернизация всегда нацелена на благополучие нынешних и последующих поколений. Современная Конституционная реформа закладывает основу будущего политического и общественного развития страны на долгие годы вперед. Это важно осознавать казахстанской молодежи, потому что нам предстоит жить в новых условиях и принимать участие в развитии страны.

В этой связи роль молодежных организаций крайне велика. Потому что в каждом подобным сообществе есть своя аудитория, среди которой очень важно проводить качественную и доступную разъяснительную работу. Молодежные организации Казахстана представляют интересы большого числа активной молодежи, охватывают разные сферы и интересы. Конечно, такие площадки продолжают быть центром креативных обсуждений, новых идей и ярких инициатив. Поэтому очень важно, чтобы представители молодежи были активными участниками общественно-политических процессов.

При этом каждая организация должна четко понимать свою ответственность перед молодежью в целом. Я всегда подчеркиваю, что мы должны работать по принципу «сервисной модели», то есть быть понятны, доступны, актуальны и интересны молодым казахстанцам, участвовать в решение социальных задач, продвигать принципы справедливости, а также верховенства Закона и Порядка.

— Какие поправки в Конституцию, на ваш взгляд, наиболее важны для молодежи и их участия в политической жизни страны?

— В целом государство последовательно расширяет возможности политического участия молодежи. Глава государства сформировал понятие принципа созидательного патриотизма, на основе которого молодой человек должен иметь возможности роста и самореализации. Мы видим как эти механизмы работают в жизни уже сейчас.

Поэтому подавляющее большинство вносимых предложений по трансформации парламентской системы или создания нового высшего консультативного органа — это новые возможности для политического участия молодежи.

В этом контексте важно чтобы этими инструментами пользовалась ответственная и осознанная молодежь, созидающая свою Родину. То есть, чтобы реальные дела, высокие моральные качества, искренний патриотизм стали главными мерилами продвижения молодежи.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что настоящий результат никогда не дается легко и сиюминутно, основывается на труде и целеустремленности и чаще всего далек от той жизни, которую нередко декламируют в социальных сетях. Основа успеха — это труд, вот что один из самых главных принципов роста для молодежи.

— Какие социальные гарантии, закрепленные в Конституции, наиболее значимы для молодых граждан — образование, трудоустройство, доступ к медицине?

— Предлагаемые и обсуждаемые нормы в Конституцию затрагивают широкий спектр вопросов. Предложения в течение длительного времени поступают от общественных организаций, экспертного сообщества и простых граждан, в том числе молодежи.

Один из самых важных принципов поправок — это человекоцентричность Основного Закона и защита прав человека.

В контексте молодежи я бы отметил важные предложения, которые затрагивают духовно-нравственные аспекты, всегда присущие и отражающие философию нашего народа.

Во-первых, предлагается внести изменения в преамбулу, отразив историческую преемственность и нашу идентичность. Начало Оснвоного Закона — это не просто формулировка, это важная идеологическая суть всего документа и закрепление самых главных принципов страны, которыми для нас являются идеи Справедливого Казахстана и концепция Закон и Порядок.

Во-вторых, фундаментально защищаются наши духовно-нравственные основы, предлагается расширить понятия светскости, особенно в образовании, усиляется защита семейных ценностей.

В-третьих, предлагается закрепить и идею «Таза Қазақстан». Чистота природы, поведения и внутренней культуры — это тоже важный фактор, от которого зависит внутреннее развитие страны и общества.

Я считаю, что эти и многие другие инициативы имеет очень важное значение для молодежи и будущих поколений, потому что они усилят нравственный стержень общества, укрепляют нашу идентичность и ограничивают деструктивное и разрушительное влияние извне.

— Какие международные практики вовлечения молодежи в конституционные процессы могли бы быть полезны для Казахстана?

— Для любой страны молодежь — это важнейший капитал, движущая сила любого общества. Поэтому любое государство стремится создать условия для самореализации своей молодежи.

Мы видим много примеров, когда молодежь широко представлена в представительных и исполнительных органах. Осуществляется — это через квоты в партийных списках, кадровые резервы.

Но здесь я хотел бы сделать оговорку, Казахстан уже является страной с широким спектром инструментов поддержки молодежи, которых нет во многих других странах. Президентский молодежный кадровый резерв, представленность молодежи в партийных списках и в целом продвижение молодых кадров в нашей стране свидетельствуют о том, что существует очень много возможностей участия молодежи в общественно-политических процессах.

Еще одно важное для молодых казахстанцев направление предлагаемых в Констуцию поправок - закрепить в Основном законе отдельную статью о принципах светского характера образования и культуры. Об этом рассуждают известные эксперты, социологи, политологи.