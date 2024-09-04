Абылай Кожикенов из Костанайской области стал одним из молодых участников сессии, посвященной Посланию Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Молодой человек трудится в инженерно-технической сфере, является сотрудником отдела локализации производства машиностроительного комплекса. Корреспонденту агентства Kazinform специалист рассказал, почему престиж рабочих профессий следует возрождать, а также поделился своими эмоциями после участия в сессии.

Абылаю всего 22 года, но за небольшой период времени ему удалось достичь заметных высот по карьерной лестнице. Любовь к труду и машинам стали основой выбора профессии. А началось все с производственной практике на должности слесаря.

— Я прошел производственную практику на Костанайском автомобилестроительном заводе Allur по специальности «слесарь». Здесь же я написал и успешно защитил свою дипломную работу, посвященную оптимизации сборки автомобиля KIA. После, остался работать и тружусь до сих пор, — сказал Абылай Кожикенов.

Фото: из личного архива Абылая Кожикенова

В октябре 2023 года, после собеседования, парня перевели в отдел локализации производства. В обязанности специалиста отдела входят составление меморандумов о сотрудничестве с потенциальными производителями автокомпонентов, согласование с руководством процесса локализации производства, а также участие в испытаниях.

Амбиции и профессионализм молодого специалиста не остались незамеченными — его кандидатура была выдвинута для участия в сессии при Президенте РК.

— Конечно, я рад. После сессии были очень позитивные эмоции. Причин тут несколько. Во-первых, я услышал вживую Послание Главы государства, приняв участие в столь важном историческом событии для страны. Во-вторых, у меня была возможность встретить лично множество казахстанских деятелей. Это и министры, действующие и экс-главы регионов. Например, мне довелось познакомиться лично с космонавтом Тохтаром Аубакировым. Такой шанс выпадает действительно редко, безумно рад что получилось стать частью этого события, — поделился Кожикенов.

Как представителя инженерно-технического направления, молодого человека особенно тронули слова, сказанные Главой государства про объявление следующего года — Годом рабочих профессий.

— Я считаю, что современной молодежи неизвестно о конкретной востребованности рабочих профессий. Да, говорится, что нужны инженерно-технические кадры, а куда они нужны? Кто в них нуждается? Поэтому возникает недопонимание и спорные вопросы. Нужно об этом говорить больше, давать информацию. Конкретизировать запрос, который направляется обществу, в том числе будущим кадрам, — выразил свое мнение спикер.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где выделил важность последовательного повышения кадрового потенциала страны. Также Президент объявил 2025 год — Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в обществе идеи трудолюбия и профессионализма.

По словам Президента, обеспечение экономики квалифицированными кадрами — это самая насущная задача, в том числе была поставлена задача решить вопрос по острой нехватке отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего. Глава государства отметил, что реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности.