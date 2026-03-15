Молодежь Казахстана активно голосует на референдуме в Азербайджане

Участок открылся в 7 утра по местному времени и будет доступен для граждан до 20:00. Процесс проходит при участии аккредитованных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, что гарантирует соблюдение всех необходимых процедур.

В течение дня в голосовании принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель. Глава дипмиссии отметил, что волеизъявление граждан является фундаментом для построения «Справедливого Казахстана» и реализации масштабных преобразований, инициированных руководством страны.

Среди голосующих — не только постоянно проживающие в стране казахстанцы, но и те, кто находится в Баку с краткосрочными визитами.

Преподаватель Международной школы № 81 Сапарова Нургуль приехала в столицу Азербайджана для сопровождения учеников.

— В эти дни я нахожусь здесь в связи с участием нашей школьной команды в олимпиаде по STEM, но сегодня специально пришла на избирательный участок. Как педагог, я считаю важным выразить свою позицию и принять участие в этом историческом событии, — считает она.

Своим мнением также поделился известный казахстанский деятель искусств Алпысбай Казыгул, прибывший в столицу для участия в церемонии награждения художников тюркоязычных стран.

— В связи с масштабными реформами, проходящими в нашей стране, я посчитал необходимым выразить свою позицию. Убежден, что сегодня каждому гражданину важно проявить активность и не оставаться в стороне от принятия решений, которые определяют будущее нашего государства, — заявил он.

Особую активность на участке проявляет молодежь, обучающаяся в ведущих вузах Азербайджана. Для некоторых студентов этот день стал знаковым вдвойне.

— Сегодня мне исполнилось 20 лет, и так совпало, что именно в этот день проходит референдум. Посольство отлично организовало работу, все проходит очень приятно и интересно, — поделился впечатлениями студент Университета АДА Алиби Сактаганов.

Студенческое сообщество рассматривает участие в голосовании на референдуме как осознанный шаг к укреплению демократии. Учащиеся вузов также добавили, что важно самостоятельно ознакомиться с предлагаемыми изменениями в основной закон и принять осознанное решение о дальнейшем векторе развития государства.

Как казахстанцы в Лондоне голосуют на референдуме — читайте здесь.