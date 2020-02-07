Молочный завод ввели в эксплуатацию в Туркестанской области

АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Сайрамский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В первую очередь глава региона проинспектировал ход реконструкции автомобильной дороги областного значения КХ-97 «Аксу - Шымкент». Вместе с акимом района в Карасуском сельском округе Умирзак Шукеев посетил семью местного жителя, получающую помощь в рамках региональной программы «Қамқорлық».

Также рабочая группа оценила текущее состояние автомобильной дороги областного значения КХ-3 «Коксаек – Аксу - Шаян – Мынбулак», проходящей по территории Сайрамского района, и приняла решение о необходимости проведение капитального ремонта. Наряду с этим, в селе Аксукент аким области ознакомился с проведенной работой по благоустройству районного центра.

Кроме того, в сельском округе Аксукент глава региона побывал на строительных площадках станции скорой помощи и районной поликлиники на 500 посещений в смену. Лечебное учреждение намерены ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

В завершение визита рабочая группа приняла участие в церемонии открытия завода по переработке молочной продукции ТОО «Айкан». Предприятие, обеспечивающее постоянной работой 80 человек, запущено в рамках Карты поддержки предпринимательства регионов. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» товариществу была оказана инвестсубсидия на сумму 100 млн и 24 млн тенге. В сутки на заводе планируется перерабатывать 100 тонн молока и выпускать по турецкой технологии 9 видов сыра.