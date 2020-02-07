+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.56 EUR 415.24
RUB 5.97 CNY 54.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Молочный завод ввели в эксплуатацию в Туркестанской области

7 Февраля 2020 16:11
Поделиться:
Молочный завод ввели в эксплуатацию в Туркестанской области

АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Сайрамский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме
Как будет выглядеть крытый ипподром в Нур-Султане
Завод по выпуску ирригационных систем планируют построить в Алматы Мост протяженностью 1 300 метров по поручению Президента построят через Бухтарму в ВКО Строительство онкоцентра и каздрамтеатра проверил аким столицы

В первую очередь глава региона проинспектировал ход реконструкции автомобильной дороги областного значения КХ-97 «Аксу - Шымкент». Вместе с акимом района в Карасуском сельском округе Умирзак Шукеев посетил семью местного жителя, получающую помощь в рамках региональной программы «Қамқорлық».

Также рабочая группа оценила текущее состояние автомобильной дороги областного значения КХ-3 «Коксаек – Аксу - Шаян – Мынбулак», проходящей по территории Сайрамского района, и приняла решение о необходимости проведение капитального ремонта. Наряду с этим, в селе Аксукент аким области ознакомился с проведенной работой по благоустройству районного центра.


Кроме того, в сельском округе Аксукент глава региона побывал на строительных площадках станции скорой помощи и районной поликлиники на 500 посещений в смену. Лечебное учреждение намерены ввести в эксплуатацию в ближайшее время.


В завершение визита рабочая группа приняла участие в церемонии открытия завода по переработке молочной продукции ТОО «Айкан». Предприятие, обеспечивающее постоянной работой 80 человек, запущено в рамках Карты поддержки предпринимательства регионов. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» товариществу была оказана инвестсубсидия на сумму 100 млн и 24 млн тенге. В сутки на заводе планируется перерабатывать 100 тонн молока и выпускать по турецкой технологии 9 видов сыра.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив