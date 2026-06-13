Молочный тупик: жители сел в Карагандинской области боятся остаться без заработка

Несколько сел Нуринского района Карагандинской области рискуют столкнуться с оттоком населения из-за проблем со сбытом молока. Местные жители говорят, что животноводство здесь является основным источником дохода, и, если люди лишатся возможности продавать молоко, многие семьи будут вынуждены сокращать хозяйства и искать заработок за пределами села, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жители сел Алгабас, Акмешит и Кантай Нуринского района бьют тревогу: привычная система сбыта молока, которая работала более двух десятилетий, фактически перестала существовать. Люди опасаются, что без стабильного покупателя молока сельские семьи лишатся основного источника дохода.

По словам жительницы села Алгабас Лидии Шмидт, многие годы сельчане сдавали молоко на переработку через местные кооперативы, а вырученные средства направляли на содержание хозяйства, покупку кормов, угля и обучение детей.

— Мы за счет молока жили: одевали и учили детей, закупали корма для скота и уголь. Сейчас не знаем, куда сдавать молоко. Конечно, перерабатываем его в масло и продаем, но это не решает проблему. Летом мы зарабатывали и делали запас на зиму. Теперь люди просто не понимают, что будет дальше. Хотелось бы, чтобы власти помогли найти решение, — говорит сельчанка.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Особенно остро проблему ощущают в кооперативе «Али-сут» в селе Акмешит. Его руководитель Айнагуль Сыздыкова рассказывает, что после прекращения сотрудничества с молочным заводом жители остались без гарантированного рынка сбыта.

По ее словам, многие семьи держат по 8–10 коров, а некоторые — до 30 голов. Доход от молока для них является основным.

— Люди живут за счет молока. Сегодня многие просто не знают, что делать с продукцией. Не каждый может ежедневно ездить в город и продавать масло или молоко самостоятельно. Уже слышу, что некоторые начали сокращать поголовье. Если молоко перестанут принимать, у нашего села не будет будущего, — считает Айнагуль Сыздыкова.

Она также отмечает, что попытка наладить сотрудничество с другой компанией оказалась неудачной. По словам руководителя кооператива, закупщик неоднократно снижал стоимость уже принятого молока, объясняя это качеством продукции, а затем вовсе прекратил работу.

В районном акимате подтверждают наличие проблемы. По словам заместителя акима Нуринского района Куаныша Темирова, ранее молоко у сельчан принимал завод Ren-Milk, однако с начала 2026 года предприятие переориентировалось на поставки от крупной молочно-товарной фермы «Рамадан».

Как пояснил чиновник, новая ферма обеспечивает завод необходимыми объемами сырья и гарантирует стабильное качество продукции. После прекращения закупок у населения районные власти начали искать альтернативные варианты.

— Мы понимаем обеспокоенность жителей и работаем над решением вопроса. После отказа Ren-Milk предложили сотрудничество компании «Аян», однако оно оказалось временным. Сейчас ведем переговоры с другими переработчиками. В частности, есть заинтересованность со стороны СПК «Коянды-2017», однако предприятие хочет работать напрямую с населением. Поиск надежного партнера продолжается, — сообщил Куаныш Темиров.

Однако жители уже не верят частным фирмам и СПК. Баглан Дауренбекова из села Акмешит рассказывает, что после отказа постоянного переработчика сельчане уже столкнулись с проблемами при работе с частными заготовителями.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Мы привыкли работать через СПК, которому доверяли больше двадцати лет. Все расчеты были прозрачными и понятными. Когда начали сотрудничать с частниками, дважды столкнулись со снижением цены уже после сдачи молока. Теперь нам предлагают новых закупщиков, но люди хотят понимать, какие есть гарантии оплаты и соблюдения договоренностей, — говорит она.

В свою очередь директор ТОО Ren-Milk Виталий Мухамбетьяров объясняет отказ от дополнительных объемов молока производственными и финансовыми причинами.

— Сейчас у нас действует контракт с крупной молочной фермой, которая полностью закрывает потребности завода в сырье. Кроме того, предприятие испытывает финансовые сложности, поэтому принимать дополнительные объемы молока мы пока не можем. В дальнейшем будем рассматривать различные варианты сотрудничества, но на сегодняшний день такой возможности нет, — отметил руководитель компании.

Тем временем жители опасаются, что затянувшаяся неопределенность приведет к массовому сокращению поголовья скота. По мнению сельчанина Жумабая Искакова, отсутствие стабильного рынка сбыта может поставить под угрозу будущее самих сел.

— Мы не просим субсидий и особой помощи. Нам нужна возможность продавать молоко, за счет которого живут семьи. Если люди начнут массово продавать коров, молодежь уедет в город, а села постепенно будут пустеть, — считает он.

Сейчас проблема касается как минимум нескольких населенных пунктов Нуринского района. Пока районные власти продолжают переговоры с потенциальными переработчиками, сельчане надеются, что решение будет найдено до того, как многие хозяйства окажутся перед необходимостью отказаться от своего единственного стабильного источника дохода.

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